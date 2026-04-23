Se reúne Harfuch con Maru Campos por caso de estadounidenses; SSPC descarta agentes extranjeros en operativos

Publicidad - LB2 -

El encuentro ocurrió tras versiones sobre presencia de personal de EU; autoridades federales niegan participación en campo

Ciudad de México (ADN/Staff) – El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo una reunión con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para abordar el caso de los ciudadanos estadounidenses fallecidos en la entidad, en medio de versiones sobre la posible participación de agentes extranjeros en operativos.

De acuerdo con la información, el encuentro tuvo una duración aproximada de 45 minutos y se centró en el análisis del incidente ocurrido en la sierra de Chihuahua, que ha generado atención a nivel nacional por sus implicaciones en materia de seguridad y cooperación internacional.

- Publicidad - HP1

La reunión se llevó a cabo en un contexto de creciente presión política, luego de que surgieran versiones que apuntan a la posible intervención de personal estadounidense en acciones contra el crimen organizado en territorio mexicano.

El encuentro entre el funcionario federal y la mandataria estatal se enfocó en revisar el caso de los estadounidenses fallecidos y la información disponible sobre los hechos.

Previo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fijó postura al señalar que no existe participación de agentes extranjeros en operativos federales en campo, en referencia directa a las especulaciones surgidas tras el incidente.

“Ningún efectivo foráneo ha participado en acciones federales en campo”, informó la dependencia.

La postura federal contrasta con versiones difundidas en distintos espacios mediáticos que sugieren la posible presencia de agentes estadounidenses, lo que ha elevado la sensibilidad política del caso.

El tema ha puesto nuevamente en el centro del debate la regulación de la participación de personal extranjero en México, particularmente en materia de seguridad, donde la legislación establece límites claros y la necesidad de autorización federal.

Mientras continúan las investigaciones, el caso se mantiene como un punto de tensión en la relación entre autoridades estatales y federales, así como en el ámbito de la cooperación bilateral con Estados Unidos.