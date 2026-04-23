Repara JMAS hundimiento en avenida Tecnológico en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Trabajos afectan un carril y buscan restablecer sistema de alcantarillado en la zona.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) realiza trabajos de reparación por un hundimiento registrado sobre la avenida Tecnológico, casi en el cruce con Manuel J. Clouthier, derivado de un pozo que colapsó tras quedar cubierto por recarpeteo.

Las labores se llevan a cabo por cuadrillas del área de alcantarillado, luego de que vecinos y comercios cercanos reportaran afectaciones en sus descargas residuales.

“Solucionamos el problema de las descargas […] y ahorita lo que haremos es levantar unas hiladas del pozo”, explicó el ingeniero Carlos Bautista.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con la dependencia, los trabajos consisten en elevar la estructura del pozo hasta el nivel de la vialidad y rehabilitar el brocal para garantizar su correcto funcionamiento.

Actualmente, las maniobras se desarrollan sobre un carril en sentido de norte a sur de la avenida Tecnológico, lo que genera afectaciones parciales a la circulación.

Se exhorta a los conductores a tomar precauciones o utilizar vías alternas durante el tiempo que duren los trabajos.

La JMAS indicó que estas acciones forman parte de las labores preventivas y correctivas para mejorar la infraestructura sanitaria en la ciudad y evitar riesgos a la población.

Asimismo, el organismo agradeció la comprensión de comerciantes y automovilistas, al señalar que las obras tienen como finalidad garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema de drenaje.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.