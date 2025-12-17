Dona Unión de Recicladores del KM 20 110 bicicletas para la campaña Santa Bombero

Publicidad - LB2 -

Aportación permitirá entregar regalos a niñas y niños juarenses durante el evento del 24 de diciembre

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Unión de Recicladores del KM 20 realizó la donación de 110 bicicletas nuevas que serán destinadas a la campaña Santa Bombero, iniciativa solidaria que beneficiará a niñas y niños de Ciudad Juárez durante la temporada navideña.

El titular de la Dirección General de Protección Civil, Sergio Rodríguez, reconoció la participación de las empresas que integran esta unión, entre ellas Reciclados Morlin, Alum Merca Pro, DPF Pallets, IEMM, Dr. Pallets, 360 Mario A., Densa Plástic, DMR Brokers, PCM y Remasa, por sumarse de manera solidaria a este esfuerzo.

De acuerdo con la dependencia, gracias a esta aportación, el próximo 24 de diciembre decenas de menores recibirán un obsequio que fomenta la alegría, la convivencia y el bienestar, durante el evento tradicional que se realizará en el Parque DIF.

Rodríguez destacó que este tipo de acciones fortalecen la colaboración entre la sociedad civil, la iniciativa privada y el Gobierno, lo que permite ampliar el alcance de programas sociales enfocados en beneficiar directamente a la niñez juarense.

“Acciones como esta hacen posible que más niñas y niños tengan un momento de alegría en estas fechas”, expresó el funcionario al agradecer el respaldo del sector empresarial.

Finalmente, reiteró el compromiso de la Dirección General de Protección Civil de seguir impulsando iniciativas solidarias que contribuyan a construir una comunidad más unida y con mayores oportunidades para las familias de Ciudad Juárez.

