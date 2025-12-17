Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    diciembre 17, 2025 | 14:05
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Dona Unión de Recicladores del KM 20 110 bicicletas para la campaña Santa Bombero

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Aportación permitirá entregar regalos a niñas y niños juarenses durante el evento del 24 de diciembre

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Unión de Recicladores del KM 20 realizó la donación de 110 bicicletas nuevas que serán destinadas a la campaña Santa Bombero, iniciativa solidaria que beneficiará a niñas y niños de Ciudad Juárez durante la temporada navideña.

    El titular de la Dirección General de Protección Civil, Sergio Rodríguez, reconoció la participación de las empresas que integran esta unión, entre ellas Reciclados Morlin, Alum Merca Pro, DPF Pallets, IEMM, Dr. Pallets, 360 Mario A., Densa Plástic, DMR Brokers, PCM y Remasa, por sumarse de manera solidaria a este esfuerzo.

    - Publicidad - HP1

    De acuerdo con la dependencia, gracias a esta aportación, el próximo 24 de diciembre decenas de menores recibirán un obsequio que fomenta la alegría, la convivencia y el bienestar, durante el evento tradicional que se realizará en el Parque DIF.

    Rodríguez destacó que este tipo de acciones fortalecen la colaboración entre la sociedad civil, la iniciativa privada y el Gobierno, lo que permite ampliar el alcance de programas sociales enfocados en beneficiar directamente a la niñez juarense.

    “Acciones como esta hacen posible que más niñas y niños tengan un momento de alegría en estas fechas”, expresó el funcionario al agradecer el respaldo del sector empresarial.

    Finalmente, reiteró el compromiso de la Dirección General de Protección Civil de seguir impulsando iniciativas solidarias que contribuyan a construir una comunidad más unida y con mayores oportunidades para las familias de Ciudad Juárez.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

    Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
    REPORTAJE ESPECIAL
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Da positivo a COVID-19 el Secretario General de Gobierno

    Luis Fernando Mesta permanece confinado en su domicilio; desde ahí atenderá los asuntos de...
    Juárez / El Paso

    PAN en Juárez elegirá candidato por encuesta: Rocío Reza

    Según dio a conocer por la dirigente del PAN estatal Rocío Reza Gallegos quien...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.