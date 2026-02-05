Avanza JMAS obra de captación pluvial para mitigar inundaciones en el fraccionamiento Olimpia

Publicidad - LB2 -

El proyecto hidráulico busca resolver una problemática histórica que afecta a vecinos desde hace más de cuatro décadas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) avanza en la construcción de infraestructura para la captación de aguas pluviales en el fraccionamiento Olimpia, con el objetivo de atender una problemática histórica de inundaciones que por más de 40 años ha afectado a este sector de la ciudad.

Este jueves iniciaron las perforaciones en el subsuelo en el cruce de las calles Apolo y Atlante, mediante el uso de maquinaria especializada. Posteriormente, se instalará tubería especial que conducirá el agua hacia bóvedas de captación, las cuales funcionarán como vasos subterráneos a una profundidad aproximada de 13 metros.

De acuerdo con información técnica de la JMAS, las inundaciones en la zona alcanzaban niveles de hasta 70 centímetros, principalmente durante la temporada de lluvias, lo que provocaba la mezcla de aguas pluviales con el drenaje sanitario y el ingreso de agua a las viviendas, generando riesgos para la salud y afectaciones al patrimonio de las familias.

El ingeniero Omar Villegas, coordinador de residentes de la JMAS, explicó que la obra permitirá reducir la presión sobre el sistema de drenaje, el cual colapsaba ante los altos volúmenes de lluvia registrados en el sector.

“Las inundaciones que se presentan en la zona afectan directamente a nuestro sistema de drenaje debido a que se colapsa por los altos volúmenes de lluvia, además de los riesgos de salud que pueden ocasionar estas inundaciones”, señaló.

La dependencia informó que la inversión destinada a este proyecto supera los 4 millones de pesos, con beneficio directo para más de mil habitantes del fraccionamiento Olimpia, así como para cientos de automovilistas que diariamente transitan por esta vialidad, la cual quedaba cerrada durante las lluvias intensas.

Con estas acciones, la JMAS mantiene trabajos permanentes en materia de infraestructura hidráulica, orientados a mejorar la calidad de vida y reducir riesgos en zonas con antecedentes de inundación en Ciudad Juárez.

