Informa el IEE que estarán abiertos 16 centros de consulta en los municipios de Chihuahua, Aldama, Aquiles Serdán y Rosales hasta las 16:00 horas, mientras que la plataforma digital para participar por internet hasta las 23:59 horas.

Chihuahua, Chih. (ADN / Martín Orquiz) – El Instituto Estatal Electoral dio a conocer que este sábado 30 de abril es el último día para participar en la Consulta Pública Sierra Nombre de Dios.

El organismo electoral convocó a las y los habitantes de los municipios de Chihuahua, Aldama, Aquiles Serdán y Rosales a que emitan su opinión por medio de alguna de las 4 vías dispuestas para la participación, que incluyen el uso de internet, correo electrónico, entrega por escrito y presencial en los centros de consulta.

La consulta empezó el pasado 11 de abril y termina hoy.

Personas desde los 6 años de edad, que radiquen en uno de los 4 municipios involucrados, tienen la oportunidad de incidir en el futuro de la Sierra Nombre de Dios, expresando su opinión o propuesta sobre sobre si es importante declararla como Área Natural Protegida en su modalidad de monumento natural.

El colectivo Salvemos los Cerros de Chihuahua, fue el que solicitó ante el IEE la realización del mecanismo de participación ciudadana

La consulta pública es un instrumento de participación social, cuyo resultado no es vinculatorio, sino indicativo, y es la primera vez que se realiza en Chihuahua, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Participación Ciudadana.

Toda la información, incluyendo el registro para participar, se puede consultar en el micrositio que permanecerá abierto hasta 23:59 horas de hoy 30 de abril: https://www.ieechihuahua.org.mx/_consulta_Nombre_de_Dios

Además, en los 4 municipios se instalaron Centros de Consulta fijos, a donde pueden acudir y emitir su opinión, ahí hay computadoras disponibles y el personal especializado para auxiliarlos en el manejo de la plataforma digital.

Hoy permanecerán abiertos 16 Centros de Consulta, 12 en la capital de Chihuahua, 2 en Aldama, 1 en Aquiles Serdán y 1 en Rosales, hasta las 16:00 horas, que son:

Aldama: Casa de la Cultura de Aldama, en C. Constitución y 4ta, Centro; y en Biblioteca Municipal Martha Arroyo Valverde, en Calle 5a. s/n, Centro.

Aquiles Serdán: Presidencia Municipal de Aquiles Serdán, en B. Juárez S/N, Centro.

Rosales: Presidencia Municipal de Rosales, Calle México y Juárez s/n.

En la capital de Chihuahua:

• Instituto Estatal Electoral, Av. División del Norte #2104, Col. Altavista.

• Presidencia Municipal de Chihuahua, Av. Independencia #209, Col. Centro.

• Centro comunitario Riberas del Sacramento, Calle Río San Francisco y Río Gambia #22304. Fracc. Riberas de Sacramento.

• CEDEFAM Punta Oriente, C. Punta las Guardias, entre C. Punta la Posta y C. Punta el Alamillo, Fracc. Punta Oriente, Chihuahua, Chih.

• Centro comunitario Cerro de la Cruz, C. 64 #1812, Col. Cerro de la Cruz.

• 1Centro comunitario Ranchería Juárez, C. Tercera #400, Col. Ranchería Juárez.

• Centro comunitario Quintas Carolinas, C. Monte Kenia #4508, Fracc. Quintas Carolinas I Etapa.

• Centro comunitario Colinas del Sol, Av. Las Águilas #0, Fracc. Colinas del Sol.

• Plaza Sendero, Av. Alejandro Dumas #11377 Complejo Industrial Chihuahua Esquina Av. Víctor Hugo, Av. de las Industrias.

• Plaza Fashion Mall, Periférico. de la Juventud #3501, Col. Puerta de Hierro.

• Plaza La Sierra, C. Silvestre Terrazas #9001.

• Plaza Galerías, Blvrd. Antonio Ortiz Mena #201-A, Col. Presidentes.

Galería