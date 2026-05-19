Acusa Daniela Álvarez a Morena de “enredarse” tras marcha en Chihuahua

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Dirigentes y legisladores del PAN respaldaron a Maru Campos y rechazaron señalamientos de Morena.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La presidenta estatal del PAN en Chihuahua, Daniela Álvarez, aseguró que Morena “ya se enredó” con la movilización realizada el pasado fin de semana en la capital del estado, al considerar que el partido guinda confundió las causas de la protesta y no obtuvo la respuesta esperada.

Acompañada por diputadas y diputados locales y federales, la dirigente panista afirmó que Acción Nacional está preparado para responder a las denuncias anunciadas por Morena relacionadas con los bloqueos registrados durante la jornada.

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Álvarez sostuvo que existe molestia entre dirigentes morenistas debido a que, según dijo, no lograron posicionar una narrativa nacional en contra de la gobernadora Maru Campos.

Las declaraciones ocurrieron luego de que Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena, anunciara denuncias ante fiscalías, contralorías y organismos electorales contra funcionarios de Chihuahua, por presunta participación en un operativo para impedir el acceso de manifestantes a la movilización.

“Morena está cavando su propia tumba”, expresó Daniela Álvarez al cuestionar al partido oficialista y relacionar sus declaraciones con la situación política que enfrenta Sinaloa.

La dirigente estatal del PAN afirmó que previamente se advirtió a Morena sobre la limitada presencia política que, a su juicio, tiene en la capital del estado.

Por su parte, el diputado Carlos Olson calificó la movilización como un intento de desestabilización política y vinculó las protestas con los señalamientos realizados por autoridades estadounidenses contra funcionarios de Sinaloa.

“Vienen a Chihuahua a pretender utilizarnos como distractor de lo que pasa en Sinaloa, estado del narco”, declaró el legislador.

Legisladoras y legisladores panistas reiteraron además su respaldo a la gobernadora Maru Campos durante el posicionamiento político realizado este martes.

Entre quienes expresaron públicamente su apoyo estuvieron las legisladoras Manque Granados y Rocío González, quienes señalaron que respaldan la gestión de la mandataria estatal frente a las críticas y movilizaciones promovidas por Morena.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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