Presenta Festival Arte+Arte música coral y ballet neoclásico en el CMA

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El Centro Municipal de las Artes ofrecerá funciones gratuitas este miércoles a partir de las 6:00 de la tarde.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invitó a la ciudadanía a participar en las actividades del Festival Arte+Arte, que este miércoles presentará una velada de música coral y danza en el Centro Municipal de las Artes (CMA).

Las actividades iniciarán a las 6:00 de la tarde con el recital de voz y conjuntos corales “Carmen Cygni”, interpretado por estudiantes de música del CMA.

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El programa contempla piezas de compositores como Johannes Brahms, Jean-Philippe Rameau y Anton Bruckner, incluyendo obras como Erlaube mir, Hymne à la nuit y Locus iste.

Además, alumnas y alumnos de la Carrera Técnica en Danza presentarán el ballet neoclásico “Fragmentos: principio, eco y despedida”, propuesta escénica centrada en las emociones humanas y los vínculos afectivos.

La puesta en escena se desarrolla en tres momentos narrativos relacionados con el nacimiento de los afectos, la permanencia de los recuerdos y la transformación que implica la despedida.

A través del movimiento, las y los intérpretes buscan representar distintas expresiones del amor, desde la fraternidad y el afecto familiar hasta experiencias asociadas al desamor y el olvido.

El Festival Arte+Arte forma parte del cierre semestral de actividades académicas y artísticas del Centro Municipal de las Artes, con el propósito de mostrar el crecimiento técnico y creativo del alumnado.

El festival busca brindar a las y los estudiantes experiencias reales de exhibición y acercamiento con la comunidad mediante presentaciones abiertas al público.

El IPACULT destacó que este tipo de actividades fortalecen la formación profesional del estudiantado y promueven la convivencia interdisciplinaria entre distintas expresiones artísticas en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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