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Capacita IMM a más de mil estudiantes sobre violencia en el noviazgo

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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El Instituto Municipal de las Mujeres impartió jornadas preventivas en la Secundaria Federal 17.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), a través del área de Prevención, impartió una jornada de capacitación sobre “Mitos del amor romántico” a estudiantes de la Escuela Secundaria Federal 17, con el objetivo de prevenir conductas de violencia en relaciones adolescentes.

Las actividades se desarrollaron con alumnado de los turnos matutino y vespertino, alcanzando a un total de mil 220 estudiantes, de los cuales 674 fueron mujeres y 546 hombres.

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Las sesiones estuvieron a cargo de Adriana Ontiveros López, Osiris Muñoz Hernández y la coordinadora Joceline Quiñónez, integrantes del área de Prevención del IMM.

Durante las capacitaciones, las y los adolescentes participaron mediante ejemplos tomados de series, películas, libros y música donde se normalizan conductas de control, celos y violencia en relaciones afectivas.

El objetivo de las jornadas fue proporcionar herramientas para identificar comportamientos asociados a la violencia de género y fomentar relaciones igualitarias y respetuosas entre adolescentes.

Las actividades promovieron espacios de diálogo, análisis y reflexión sobre las ideas asociadas al llamado amor romántico y las conductas que pueden derivar en relaciones violentas.

El Instituto Municipal de las Mujeres reiteró su compromiso de impulsar acciones preventivas en instituciones educativas para fortalecer la sensibilización y atención temprana de la violencia de género entre jóvenes.

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