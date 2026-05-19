Atiende Limpia predios afectados por incendio en avenida Insurgentes

Publicidad - LB2 -

Cuadrillas municipales retiraron escombros y basura tras siniestro que dañó viviendas contiguas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Cuadrillas de la Dirección de Limpia realizaron trabajos de limpieza y retiro de escombros en varios domicilios afectados por un incendio registrado en un predio ubicado en el cruce de la avenida Insurgentes y calle Honduras.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que el inmueble siniestrado ya había sido notificado en dos ocasiones por inspectores municipales debido a que permanecía abandonado y posteriormente fue ocupado de manera irregular.

“Se encontró acumulamiento de basura, cobijas y otros materiales inflamables, lo que representaba un riesgo importante para la zona”, señaló el funcionario.

- Publicidad - HP1

Solís Kanahan indicó que actualmente existe una carpeta de investigación en proceso para determinar las sanciones correspondientes, debido a que el incendio afectó también a dos predios contiguos.

El funcionario hizo un llamado a propietarios de viviendas y terrenos para mantener vigilancia constante sobre sus inmuebles, especialmente aquellos que se encuentran deshabitados, a fin de prevenir invasiones y acumulamiento de basura.

Explicó que muchas de las denuncias relacionadas con predios abandonados son recibidas a través de programas municipales como “Reordenamiento Urbano” y “Cochino de la Semana”, donde ciudadanos reportan este tipo de situaciones.

Asimismo, señaló que las labores efectuadas por las cuadrillas municipales se realizaron en apoyo a la Dirección General de Protección Civil, instancia que solicitó el retiro de escombros y evaluó daños estructurales en las viviendas cercanas.

“Estamos en proceso para realizar la demolición de los predios colindantes debido al daño estructural que presentan”, indicó.

La Dirección de Limpia reiteró la recomendación a propietarios para supervisar sus propiedades y, en caso de detectar ocupaciones irregulares, iniciar los procedimientos legales correspondientes con apoyo de las autoridades.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.