Invitan a participar en la primera carrera estatal “NCG no se detiene 2026”

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Evento deportivo espera reunir hasta 700 corredores en Nuevo Casas Grandes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Autoridades municipales y deportivas anunciaron la realización de la primera Carrera Estatal “Nuevo Casas Grandes No se Detiene 2026”, como parte de las actividades por el 103 aniversario de ese municipio.

La competencia se llevará a cabo el próximo domingo 19 de abril a las 8:00 horas, con salida y meta en la Macroplaza Bicentenario, y se prevé la participación de entre 500 y 700 corredores provenientes de distintos puntos del estado.

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Durante la presentación, se destacó que el evento busca fomentar la activación física, promover hábitos saludables e impulsar la inclusión social, además de posicionar a Nuevo Casas Grandes como sede de eventos deportivos de alcance estatal.

El director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física en Ciudad Juárez subrayó la importancia de fortalecer la colaboración entre municipios para ampliar la oferta deportiva en la entidad.

“Se espera reunir a corredores de distintos municipios del estado en esta primera edición”

La carrera contará con diversas categorías, entre ellas 15K competitiva estatal, 5K competitiva local, 5K recreativa y 1K inclusiva, esta última dirigida a personas mayores, con discapacidad y principiantes, la cual será gratuita.

Asimismo, se informó que habrá una bolsa de premiación de 80 mil pesos, además de servicios para los participantes como hidratación, atención médica, cronometraje oficial, kit de bienvenida y jersey conmemorativo.

Las inscripciones estarán disponibles en la Dirección de Deportes de Nuevo Casas Grandes, con costos diferenciados según la categoría, en un evento que busca consolidarse como una nueva plataforma deportiva en la región.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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