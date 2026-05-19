Invita Pérez Cuéllar a disfrutar transmisiones del Mundial en la Plaza de la Mexicanidad

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Los partidos de México y otros encuentros serán proyectados gratuitamente a partir del 11 de junio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar anunció que los partidos de la Selección Mexicana y otros encuentros de la Copa Mundial serán transmitidos gratuitamente en la Plaza de la Mexicanidad y en el Estadio 8 de Diciembre a partir del próximo 11 de junio.

El anuncio fue realizado durante la entrega del domo en la Escuela Primaria Soledad Herrera Villa, evento al que el alcalde acudió portando la camiseta de la Selección Mexicana.

“Queremos que las familias juarenses disfruten juntas el ambiente mundialista y que estos espacios sirvan para la convivencia y el deporte”, expresó el edil durante el evento.

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Pérez Cuéllar explicó que las transmisiones estarán abiertas al público y buscan acercar el ambiente de la Copa Mundial a distintos sectores de la comunidad mediante actividades gratuitas.

Los encuentros deportivos serán proyectados tanto en la Plaza de la Mexicanidad como en el Estadio 8 de Diciembre, espacios donde se espera la asistencia de familias y aficionados al futbol.

El alcalde informó además que el próximo 20 de mayo arrancará la América Cup de futbol 6 contra 6, torneo internacional que se desarrollará en la Plaza de la Mexicanidad con la participación de 16 países.

Indicó que selecciones como México y Brasil figuran entre las favoritas del certamen, por lo que invitó a la ciudadanía a acudir a los partidos y actividades deportivas programadas en la ciudad.

Las autoridades municipales señalaron que tanto las transmisiones del Mundial como los encuentros de la América Cup serán gratuitos para la población, como parte de las actividades de convivencia impulsadas por el Gobierno Municipal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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