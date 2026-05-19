Pronostica Protección Civil temperaturas de hasta 33 grados en Juárez

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Prevén condiciones soleadas y vientos moderados durante los próximos días en la frontera.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil del Municipio informó que este martes se esperan condiciones mayormente soleadas en Ciudad Juárez, con una temperatura máxima de 33 grados centígrados y baja probabilidad de lluvia.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, los vientos oscilarán entre los 5 y 25 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían alcanzar velocidades de entre 26 y 33 kilómetros por hora durante el transcurso del día.

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Para esta noche se prevé una temperatura mínima de 18 grados centígrados, con cielo mayormente despejado y viento de intensidad similar. Las ráfagas podrían incrementarse hasta los 35 kilómetros por hora.

Protección Civil indicó que las condiciones estables continuarán durante los próximos dos días, manteniéndose el ambiente cálido y con cielo predominantemente despejado en la región fronteriza.

Para el miércoles se contempla una temperatura máxima de 32 grados y mínima de 18 grados centígrados, además de ráfagas de viento de hasta 38 kilómetros por hora.

En tanto, el jueves se pronostica una máxima de 31 grados y mínima de 18 grados, así como una ligera probabilidad de lluvia de entre 3 y 7 por ciento.

La dependencia recomendó a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad y tomar precauciones ante posibles variaciones en la velocidad del viento.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a seguir las recomendaciones preventivas, especialmente en actividades al aire libre y para personas vulnerables a las altas temperaturas.

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