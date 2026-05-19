Entrega Pérez Cuéllar domo en primaria Soledad Herrera Villa

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La obra tuvo una inversión de 2 millones de pesos y beneficiará a estudiantes con mejores espacios escolares.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar entregó este martes el domo construido en la Escuela Primaria Soledad Herrera Villa, infraestructura que permitirá mejorar las condiciones para actividades cívicas, deportivas y recreativas del plantel.

Durante el acto oficial, el alcalde recordó que anteriormente la institución educativa recibió trabajos de impermeabilización, rehabilitación del sistema eléctrico y colocación de bebederos, además de anunciar que próximamente se construirán nuevos baños con recursos municipales.

“Estamos invirtiendo en la educación porque el tesoro más grande que tenemos son las niñas, los niños y los adolescentes de Juárez, además son obras que se quedan de manera permanente y benefician a muchas generaciones”, expresó Pérez Cuéllar.

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El edil explicó que, aunque la escuela participó en el programa del Presupuesto Participativo sin resultar ganadora, el Gobierno Municipal decidió destinar recursos para fortalecer la infraestructura educativa del plantel.

La construcción del domo representó una inversión de 2 millones de pesos, informó el director general de Obras Públicas, Daniel González García, quien destacó que la nueva estructura permitirá desarrollar actividades escolares en mejores condiciones.

Durante la ceremonia, el estudiante Owen Iván agradeció a nombre de la comunidad estudiantil las mejoras realizadas y señaló que el nuevo espacio facilitará la realización de honores a la bandera, actividades físicas y festividades escolares sin afectar a alumnos y docentes por las condiciones climáticas.

Por su parte, la directora Nancy Espinoza Chávez reconoció el respaldo del Gobierno Municipal hacia la educación pública y consideró que la obra representa un avance importante para atender necesidades prioritarias de la escuela.

En representación de madres y padres de familia, Patricia Facio Ponce agradeció la entrega del domo y afirmó que el nuevo espacio brinda mayor seguridad y mejores condiciones para las actividades de los estudiantes.

En el evento también estuvieron presentes Beatriz Chingoya, integrante de la Sociedad de Padres de Familia; Sebastián Aguilera Brenes, director de Participación Ciudadana; Guillermo Alvídrez, director de Educación; Ismael Rueda, titular de Infraestructura Educativa; el regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz y la síndica municipal Ana Carmen Estrada García.

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