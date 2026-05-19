Disfrutan juarenses de “Noche de Museo” en el MAHCH

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El IPACULT realizó actividades culturales y artísticas para celebrar el Día Internacional de los Museos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) llevó a cabo el evento “Noche de Museo” en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH), como parte de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de los Museos.

La encargada del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó la importancia de los museos y espacios culturales como herramientas para fortalecer la convivencia social y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

“Celebrar el Día Internacional de los Museos tiene el propósito de generar puentes y eliminar las brechas y líneas divisorias entre la comunidad y la diversidad cultural”, expresó.

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Durante la jornada, las y los asistentes disfrutaron de un DJ set presentado por Fayuka Records, además de visuales proyectados por Oksipop como parte de la propuesta artística de la velada.

El evento también incluyó una visita guiada encabezada por Ulises Castañeda, quien recorrió las distintas áreas del recinto con el público participante.

La actividad buscó acercar nuevas propuestas culturales a la comunidad y fortalecer la difusión del arte y la historia en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Por su parte, Louis Arumy, gestora cultural de Las Misiones, agradeció la colaboración con el IPACULT y resaltó la relevancia de impulsar espacios para el desarrollo cultural de la ciudad.

El Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal cuenta con seis salas permanentes enfocadas en el entorno natural de la región y las culturas del norte de México, particularmente la cultura Paquimé.

Además, el recinto alberga una sala dedicada al México prehispánico con 45 réplicas arqueológicas, así como un espacio relacionado con el conflicto histórico de El Chamizal.

El MAHCH también dispone de jardines de 3.5 hectáreas con réplicas arqueológicas y una reconstrucción de la Casa Grande de Paquimé, espacios destinados a la recreación, aprendizaje y convivencia cultural de las familias juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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