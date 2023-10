Alcalde: Soy un Presidente de territorio y seguiremos trabajando por Juárez

Publicidad - LB2 -

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, pidió a su gabinete redoblar esfuerzos en la ciudad y continuar trabajando en territorio como se ha venido haciendo desde el inicio de la administración a favor de los juarenses.





Ciudad Juárez, Chih .- Esto, luego de los ataques ciberneticos que ha tenido en los últimos días, aprovechando las redes sociales.

«Insisto en que necesitamos redoblar nuestro trabajo y decirles a los adversarios y a quienes están en esta dinámica de golpeteo que no soy un político cobernético, a mi no me van a matar a tiktokazos, a ellos quiero decirles que los vamos a estar esperando en el territorio, en las calles», señaló el alcalde.

- Publicidad - HP1

«Yo soy un Presidente de territorio, redoblemos los esfuerzo en escuelas, calles, clubes de adultos mayores, mercados o donde tengamos que ir como lo hemos venido haciendo», agregó.

Comentó que durante la semana en la que pidió permiso un día para acudir a la ciudad de Parral, se desataron una serie de ataques, especialmente por tik tok y al mismo tiempo de manera cobarde con cuentas que no se identifican.

«A los adversarios cobardes que a través de redes inventan calumnias y mentiras les digo que está bien, síganle por ahí que nosotros los vamos estar esperando en el territorio, y ahí en el territorio, con la gente los quiero ver, esa es la respuesta que quiero darles», indicó.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.