Destaca Ana Landa la vida cotidiana y la emoción en su obra artística

Publicidad - LB2 -

La artista plástica juarense desarrolla un lenguaje visual inspirado en el hogar, la naturaleza del desierto y los recorridos por la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La artista plástica juarense Ana Landa ha construido una propuesta visual que parte de la observación de la vida cotidiana, el movimiento por la ciudad y la exploración de las emociones como motor creativo.

- Publicidad - HP1

Desde la infancia, Landa mostró interés por el dibujo y la creación artística, inclinación que se fortaleció durante su etapa en preparatoria, cuando comenzó a profundizar en el uso del color y las técnicas de ilustración. Posteriormente, al integrarse a la carrera de Artes Plásticas, encontró el entorno que consolidó su decisión de dedicarse profesionalmente al arte.

La artista recuerda que convivir con otras personas dedicadas a la creación fue un elemento clave para confirmar su vocación, ya que el contacto con materiales, procesos y distintas perspectivas creativas le permitió reconocerse dentro de ese espacio.

Su primera experiencia expositiva surgió a partir de una invitación para intervenir una patineta en una muestra colectiva realizada en Yellow House, un espacio cultural que reunía propuestas de arte, música y diversas expresiones creativas en Ciudad Juárez.

Con el paso del tiempo, su obra ha evolucionado tanto en formas como en color, hasta desarrollar un lenguaje visual propio donde ciertas figuras se repiten como parte de un sistema simbólico que le permite comunicar emociones e ideas. En cuanto a la paleta cromática, ha encontrado afinidad con tonos cercanos a los colores primarios azul, amarillo y rojo, con los que logra expresar con mayor claridad su intención artística.

Entre los temas recurrentes en su trabajo destaca la noción de hogar, una idea que se ha vuelto significativa tras diversas mudanzas que han marcado distintas etapas de su vida. A ello se suma la observación constante del entorno urbano, especialmente durante sus recorridos en bicicleta por el centro de la ciudad.

La naturaleza del desierto también ocupa un lugar central en su obra, donde elementos de flora y fauna se combinan con el universo emocional para construir imágenes que buscan conectar el mundo natural con el sentir humano desde una perspectiva poética.

Actualmente, el trabajo de Ana Landa también puede encontrarse en el espacio público de Ciudad Juárez, con murales ubicados en zonas como el Centro, Kilómetro 20 y Riberas. Además de difundir su obra en redes sociales, la artista imparte talleres de cerámica, a través de los cuales comparte procesos creativos con nuevas generaciones.

“Practicar una y otra vez hasta sentirse cada vez más cómodos con su trabajo”.

Landa también subraya la importancia de hacer comunidad dentro del ámbito artístico, conocer a otras personas que crean en la ciudad y generar colaboraciones que permitan ampliar horizontes y acercar el arte a nuevos públicos.

Este reconocimiento forma parte del segmento “Cultura, Talento e Identidad Juarense”, impulsado por el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), iniciativa que difunde semanalmente la trayectoria de artistas locales que contribuyen al fortalecimiento de la vida cultural de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.