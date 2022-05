¿Qué tan raras son las filtraciones de decisiones de la Corte Suprema?

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, John Roberts condenó la filtración y ordenó a la Policía de la CSJ realizar una investigación para establecer responsabilidades. Enalistas consideran que es la filtración más importante en la historia la máxima instancia judicial de Estados Unidos.





Washington, DC. (VOA) – El lunes por la noche, el sitio web de noticias estadounidense Politico lanzó una bomba mediática: un borrador de una opinión mayoritaria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que había obtenido ese medio reveló que la Corte estaba lista para revocar Roe v. Wade, la decisión histórica que legalizó el aborto en Estados Unidos en 1973.

La filtración de una opinión judicial muy esperada, sin precedentes en la historia moderna, desató una tormenta política en Washington y protestas en todo el país.

Los demócratas denunciaron el proyecto de decisión filtrado como «la mayor restricción de derechos en más de 50 años» y prometieron aprobar legislación para proteger los derechos al aborto. Los republicanos aplaudieron la opinión escrita por el juez conservador Samuel Alito mientras acusaban a la «izquierda radical» de «intimidar» a los jueces del Tribunal Supremo.

En una ciudad donde los poderes ejecutivo y legislativo del gobierno filtran rutinariamente información a la prensa, la Corte Suprema ha disfrutado durante mucho tiempo de una reputación como una de las pocas instituciones relativamente libres de filtraciones.

Y aunque algunas deliberaciones internas recientes del tribunal superior se han dado a conocer a la prensa, nunca antes se había filtrado un proyecto de opinión en su totalidad antes de su anuncio.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, quien, según Politico, aún no había respaldado la opinión mayoritaria de Alito y otros cuatro jueces conservadores, emitió una dura condena de la filtración.

«Esta fue una violación singular y atroz de esa confianza que es una afrenta a la Corte y a la comunidad de servidores públicos que trabajan aquí», dijo en un comunicado.

En el corazón del caso de la Corte Suprema se encuentra una ley de Mississippi que prohíbe realizar abortos después de las 15 semanas de embarazo. Durante los argumentos orales en diciembre, los jueces conservadores de la corte parecían dispuestos a defender la ley sin indicar que estaban unidos para revocar la decisión de 1973.

Estas son algunas de las preguntas más frecuentes sobre la filtración de la Corte Suprema:

¿Qué tan raras son las filtraciones de decisiones de la Corte Suprema?

Extremadamente raras. El tribunal mantiene sus deliberaciones y procedimientos internos confidenciales para proteger a los jueces de la presión pública.

Sin embargo, aunque las opiniones de los tribunales no se han filtrado en los tiempos modernos, las publicaciones no autorizadas de las decisiones y deliberaciones de la corte se remontan a mediados del siglo 19, según el profesor de derecho de medios de la Universidad de Georgia Jonathan Peters.

En 1852, el New York Tribune informó el resultado de una decisión judicial 10 días antes de su anuncio oficial, tuiteó Peters el lunes por la noche.

En 1972, The Washington Post informó con detalles de las deliberaciones internas de la corte en el caso Roe vs. Wade antes de que los jueces anunciaran su decisión.

Y en 2012, CBS News informó cómo el juez Roberts inicialmente se puso del lado del ala conservadora de la CSJ antes de votar para defender las disposiciones clave de la Ley de Cuidado de Salud a Precio Asequible.

Pero esas filtraciones palidecen en comparación con lo que se le dio a Político, dicen los expertos.

«Han habido filtraciones en el pasado de cómo podría resultar un caso para algunas deliberaciones internas de la corte. Pero en términos de una opinión mayoritaria de 98 páginas completamente horneada con citas, con todas las anotaciones de cómo se ve una opinión de la Corte Suprema y el resultado, esto nunca ha sucedido antes», dijo Gabe Roth, director ejecutivo de la organización no partidista Fix the Court.

¿Quién podría haber filtrado el documento?

En un comunicado, Roberts ordenó al mariscal de la Corte Suprema de Estados Unidos, la fuerza policial interna de la corte que protege a los jueces y al edificio, que investigue la filtración. El coronel Gail A. Curley es el mariscal actual.

Sarah Parshall Perry, investigadora legal principal de la Fundación Heritage, un grupo de expertos conservador, dijo a VOA que la policía interna de la Corte Suprema tiene «toda la autoridad para hacer cumplir las leyes federales y del Distrito de Columbia que pueden haberse roto con esta filtración de una opinión».

Pero Roth es escéptico de que el culpable pueda ser expuesto.

Entre 50 y 100 personas podrían haber tenido acceso al documento filtrado, incluidos los nueve jueces, 37 empleados administrativos, personal del edificio y guardias de seguridad, dijo.

«No sé si alguna vez llegaremos al fondo de quién podría haber filtrado la copia a Politico», dijo Roth a VOA.

¿Se cometió algún delito?

No está claro si la filtración involucró alguna violación criminal. Si una persona autorizada accedió y filtró el documento judicial, los cargos podrían involucrar el robo de propiedad del gobierno, pero no hay indicios de que una persona autorizada para acceder al documento compartiera el borrador con Politico.

Sin embargo, las opiniones de la Corte Suprema, a diferencia de muchos otros documentos del gobierno, no son clasificadas, pero las deliberaciones y los borradores de decisiones de la corte se entienden como confidenciales, dijo Perry.

Además, filtrar un borrador de opinión con el propósito de influir en los jueces podría ser una «ofensa grave», dijo Richard Painter, un ex zar de ética de la Casa Blanca que ahora es profesor de derecho en la Universidad de Minnesota.

Si un juez de la Corte Suprema estuvo involucrado en la filtración del documento, él o ella podría enfrentar un juicio político por parte del Congreso.

Solo un juez, Samuel Chase, a principios del siglo 19, ha sido destituido, pero ninguno ha sido condenado y removido del tribunal, según Roth.

¿Cómo afectará la filtración a la reputación de la Corte?

La filtración se produce en un momento en que la confianza pública en la Corte Suprema y el poder judicial en general, considerado durante mucho tiempo como una rama imparcial del gobierno, ha caído a niveles históricamente bajos. Una encuesta de Gallup publicada en septiembre pasado mostró que solo el 40 por ciento de los estadounidenses aprobaba el trabajo que estaba haciendo la CSJ, el nivel más bajo desde que la organización comenzó a seguir la tendencia en 2000.

Las recientes peleas partidistas sobre las nominaciones a la Corte Suprema, así como una serie de decisiones a lo largo de líneas ideológicas han contribuido a la baja consideración del público por el alto tribunal, y muchos estadounidenses ven a los jueces como «políticos con túnicas», dicen los expertos.

En los últimos meses, grupos liberales han acusado al juez conservador Clarence Thomas de violaciones éticas y han pedido una investigación del Congreso tras las revelaciones de que su esposa, una activista republicana, había instado a la Casa Blanca a desafiar la derrota del ex presidente Donald Trump en las elecciones de 2020.

«Este no es el primer problema que tiene este tribunal en el ámbito de la ética», dijo Painter sobre la filtración.

Aún así, dijo que podría dañar aún más la reputación de la corte.

«Creo que es muy, muy perjudicial para la reputación de la Corte Suprema que el medio ambiente se haya politizado tanto que la gente esté dispuesta a filtrar un borrador de una opinión», dijo Painter.

¿Cambiará la protesta pública la decisión final?

Altamente improbable.

En un comunicado, Roberts dijo que el documento filtrado «no representa una decisión de la Corte o la posición final de ningún miembro sobre los temas del caso».

Si bien los jueces a veces cambian la forma en que votan en un caso, algunos expertos dicen que la filtración ha hecho que sea más improbable que los cinco conservadores en la corte retrocedan su aparente apoyo para anular Roe vs. Wade, junto con un caso de 1992, Planned Parenthood v. Casey.

Los jueces de la Corte Suprema, señaló Painter, «nunca quieren ser percibidos como cediendo a la presión pública».

En los últimos meses, se creía que Roberts estaba buscando un término medio que respaldara la ley sin anular Roe vs. Wade. Pero después de la filtración, puede unirse a los otros conservadores en la corte para revocar la decisión, dijo Perry.

«Trató de buscar un término medio», dijo. «Podríamos, por ejemplo, ver un 5-3-1. Pero basándome en su declaración muy extenuante de que esto no va a tener un efecto en la forma en que están gestionando, me inclino a creer que podríamos haber ganado al presidente del Tribunal Supremo Roberts, cuando antes de esta filtración, podríamos no haberlo tenido».