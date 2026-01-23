Impulsa Morena tipificación de crímenes de odio contra población LGBTTTIQNB+ en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

La iniciativa busca sancionar homicidios motivados por orientación sexual o identidad de género.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado Óscar Avitia Arellanes presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Chihuahua y tipificar los crímenes de odio motivados por orientación sexual, preferencia sexual o identidad de género, con el propósito de fortalecer la protección jurídica de la población LGBTTTIQNB+.

La propuesta, impulsada a solicitud de la Secretaría Nacional de la Diversidad Sexual de Morena y de la dirigencia estatal del partido, plantea la adición del Capítulo I Ter, denominado Crímenes de Odio Motivados por Orientación Sexual, Preferencia Sexual o Identidad de Género, así como la incorporación del artículo 126 Ter, para sancionar a quien prive de la vida a una persona por estas razones.

De acuerdo con la exposición del proyecto, la reforma busca dotar de herramientas jurídicas claras a las autoridades para investigar, acreditar e integrar este tipo penal, así como visibilizar las causas de los homicidios cometidos contra personas de la diversidad sexual y de género.

Desde la dirigencia nacional de diversidad sexual de Morena se señaló que la iniciativa pretende fortalecer el acceso a la justicia, reconocer los feminicidios de mujeres trans, erradicar la violencia y contribuir al diseño de políticas públicas y protocolos de atención ante agresiones motivadas por prejuicio.

Asimismo, se destacó que la reforma facilitará la labor de la Fiscalía General del Estado, al establecer criterios específicos para la persecución penal y el reconocimiento del móvil discriminatorio en los casos de homicidio.

El legislador Óscar Avitia reiteró su compromiso como aliado para visibilizar las distintas formas de discriminación que enfrentan las personas LGBTTTIQNB+ y avanzar en la creación de leyes que garanticen justicia, igualdad y el pleno ejercicio de derechos en la entidad.

