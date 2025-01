EU llora la pérdida del expresidente Jimmy Carter

Carter, quien murió la semana pasada a los 100 años como el expresidente de mayor edad de la historia, a menudo desdeñaba las formalidades políticas de la gobernanza de Washington, pero sus cinco sucesores presidenciales vivos —Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden— asistirán al funeral, y Biden pronunciará un panegírico.

Los dolientes del público han presentado sus últimos respetos mientras Carter, en un ataúd cubierto con la bandera, yace en el Capitolio de Estados Unidos desde el martes.

Después del funeral, Carter volará de regreso a su estado natal del sur de Georgia, donde será enterrado en una parcela familiar junto a Rosalynn Carter, su esposa de 77 años, quien murió a fines de 2023.

Los tributos a Carter han durado una semana, y muchos han destacado cómo ascendió al poder desde sus humildes comienzos como agricultor de maní hasta presidir como presidente de 1977 a 1981 durante una época tumultuosa en la que Estados Unidos buscaba recuperarse del escándalo político de Watergate y su derrota militar en la guerra de Vietnam.

Carter, un demócrata, negoció los Acuerdos de Camp David, un tratado de paz entre Egipto e Israel, perdió su reelección en 1980 ante el republicano Ronald Reagan en una derrota aplastante, pero luego emergió en una vida postpresidencial como un célebre humanitario. Fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2002 por sus largos esfuerzos para negociar acuerdos pacíficos a los conflictos mundiales.

Al declarar el día nacional de duelo, Biden llamó a Carter “un hombre de carácter, coraje y compasión”.

Además de Biden, Jason Carter, nieto del expresidente, y Stuart Eizenstat, un viejo amigo y asesor interno de Carter en la Casa Blanca, pronunciarán panegíricos. El expresidente derrotó al presidente republicano Gerald Ford en las elecciones de 1976, pero se hicieron amigos rápidamente.

Un panegírico de Ford y otro del vicepresidente de Carter, Walter Mondale, escritos antes de sus propias muertes, serán leídos por sus hijos, Steven Ford y Ted Mondale. Andrew Young, el líder de los derechos civiles que fue embajador de Carter ante las Naciones Unidas, pronunciará una homilía. Los artistas pop Garth Brooks y Trisha Yearwood cantarán Imagine de John Lennon.

Los dolientes públicos rindieron homenaje a Carter después de ver su ataúd en el Capitolio. David Smith, profesor de la Escuela Carter para la Paz y la Resolución de Conflictos de la Universidad George Mason, dijo que el expresidente obviamente impactó su carrera. Le dijo a la VOA que vino al Capitolio para honrar al hombre, pero también para honrar las causas de Carter.

“Tuvo un gran impacto en tanta gente”, dijo. “Su trabajo en el avance de las minorías, los nombramientos de mujeres en el poder judicial, la protección de nuestro medio ambiente, la defensa de los derechos humanos, todas esas cosas son cosas muy importantes para mí”.

En la rotonda del Capitolio, donde solo unos 50 estadounidenses han sido reconocidos con el honor de yacer en el estado desde 1852, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, en un servicio el martes por la noche, describió a Carter como: “Veterano de la Marina, agricultor de maní, gobernador de Georgia. Y presidente de los Estados Unidos. Maestro de escuela dominical. Ganador del Premio Nobel. Defensor de la paz y los derechos humanos. Y, ante todo, un fiel servidor de su creador y de su prójimo”.

La vicepresidenta Kamala Harris, que el lunes certificó en el Capitolio la victoria de Trump sobre ella en las elecciones de noviembre, elogió las políticas de Carter.

“Fue el primer presidente de los Estados Unidos en tener una política energética integral, que incluyó el primer apoyo federal a la energía limpia”, dijo el martes. “También aprobó más de una docena de importantes leyes relacionadas con la protección del medio ambiente y duplicó con creces el tamaño de los parques nacionales de Estados Unidos”.

Carter murió el 29 de diciembre después de casi dos años en cuidados paliativos en su casa de Plains, Georgia. Desde entonces, su último viaje ha llevado sus restos por las estrechas carreteras de su humilde ciudad natal, por los bulevares de Atlanta, la capital del estado, y por los cielos hasta la nevada Washington, para el funeral de estado.

En el Capitolio de Estados Unidos, los legisladores dijeron a la VOA lo que Carter significaba para ellos.

La congresista Alma Adams, demócrata de Carolina del Norte, dijo que Carter era “una persona verdaderamente moral”. “Él enseñaba en la escuela dominical, ¡yo también!”, dijo sonriendo. “Pero creo que (es) el hecho de que se preocupaba por todas las personas. Era un presidente del pueblo”.

El representante republicano de Carolina del Sur Ralph Norman dijo a la VOA que si bien no se alineaba con Carter políticamente, “el presidente Carter era un buen hombre. El presidente Carter era un hombre que servía a su país. Amaba a Estados Unidos. No estaba de acuerdo con todas sus políticas, pero no se podía (dis)estar de acuerdo con su patriotismo, no se podía estar en desacuerdo. Simplemente amaba a su país”.

A fines de diciembre, después de recibir la noticia de la muerte de Carter, Biden dijo: “Es posible que nunca volvamos a ver a alguien como él. Saben que todos podemos hacer bien en tratar de ser un poco más como Jimmy Carter”.

[Paris Huang, Mykhailo Komadovsky y Kim Lewis contribuyeron a este informe]