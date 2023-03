Encuesta: Aprobación de Biden cae cerca del punto más bajo

Publicidad - LB3 -

El presidente obtuvo un índice de aprobación del 38 % en la nueva encuesta, luego de que el 45 % dijera que aprobaba en febrero y el 41 % en enero.

Estados Unidos (VOA) – La aprobación del presidente Joe Biden ha disminuido levemente desde hace un mes, acercándose al punto más bajo de su presidencia mientras su administración intenta proyectar una sensación de estabilidad al tiempo que enfrenta un par de quiebras bancarias y una inflación que se mantiene obstinadamente alta.

En los últimos meses, la aprobación de Biden rondaba el 40%.

Las entrevistas con los encuestados sugieren que el público tiene sentimientos encontrados sobre Biden, quien se espera que anuncie su candidatura a la reelección este verano. Cuando se trata del presidente, la gente generalmente no oscila entre los extremos de la lealtad absoluta y el odio agresivo que han sido una característica de la política dividida de esta era.

“Neutral hacia aprobar”, dijo Andrew Dwyer, de 30 años, sobre Biden. “No creo que sea el mejor para representar mi posición y mis problemas. Pero sé que ser presidente implica compromisos”.

Dwyer, analista de datos en Milwaukee, dijo que votó por el presidente en 2020 y se considera liberal. Reconoció los fracasos recientes de Silicon Valley Bank y Signature Bank, pero dijo que la economía se está ajustando a las tasas de interés más altas establecidas por la Reserva Federal para combatir la inflación.

“Todos nos acostumbramos tanto a la deuda barata y la capacidad de gastar dinero”, dijo Dwyer. Dijo que había «puntos débiles» causados por los mayores costos de endeudamiento, pero que cree que el proceso «finalmente» conducirá a una economía más saludable.

El presidente ha tomado medidas ambiciosas para impulsar la economía de EEUU, con su paquete de alivio del coronavirus de 1,9 billones de dólares a partir de 2021, inversiones en infraestructura, apoyo a las plantas de chips de computadora e impuestos sobre las corporaciones y los ricos para ayudar a financiar la atención médica y alejarse de los combustibles fósiles.

Pero esos esfuerzos involucran inversiones multianuales que aún tienen que brindar mucho optimismo a un público que se enfrenta a una inflación anual del 6 %.

El presidente y otros funcionarios de la administración han recorrido el país para promover sus logros. Pero para muchos, la economía se siente como si pudiera estar al filo de la navaja después de las recientes quiebras bancarias, así como el enfrentamiento por del límite de deuda con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, republicano por California, que podría poner al gobierno de EEUU en riesgo de incumplimiento.

Solo el 31 % aprueba la gestión de Biden de la economía nacional, más o menos donde ha estado en el transcurso del último año. Su manejo de las fortunas económicas de la nación ha sido un punto débil al menos desde fines de 2021, cuando la inflación que la administración había sugerido como transitoria se convirtió en un punto de dolor mayor para las empresas y las familias.

