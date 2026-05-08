Revisa EU consulados mexicanos tras tensión por caso CIA en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Departamento de Estado analiza las 53 sedes diplomáticas mexicanas en Estados Unidos ante el aumento de tensiones bilaterales.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – El Departamento de Estado de Estados Unidos inició una revisión de los 53 consulados de México en territorio estadounidense, en medio de las tensiones diplomáticas derivadas de la muerte de dos agentes estadounidenses en la Sierra Tarahumara y las acusaciones de presuntos vínculos entre funcionarios de Sinaloa y el narcotráfico.

La revisión fue reportada por CBS News y ocurre mientras la administración encabezada por Marco Rubio evalúa distintos aspectos de la relación bilateral en materia de seguridad y cooperación contra los cárteles de la droga. De acuerdo con la información difundida, el análisis incluye la posibilidad de cerrar algunas oficinas diplomáticas mexicanas en la Unión Americana.

- Publicidad - HP1

México es el país con mayor número de consulados en Estados Unidos, debido a la amplia comunidad mexicana radicada principalmente en estados fronterizos como California, Texas y Arizona. La red consular tiene como función brindar asistencia legal, administrativa y de protección a los connacionales.

Dylan Johnson, asistente del secretario de asuntos públicos globales, señaló que Washington mantiene una evaluación permanente sobre sus relaciones exteriores y sus representaciones diplomáticas. El reporte recuerda que Estados Unidos ha cerrado consulados de otros países en situaciones de conflicto diplomático, como ocurrió con China en Houston en 2020 y con Rusia en San Francisco en 2017.

La tensión entre ambos gobiernos se intensificó tras el accidente carretero ocurrido en Chihuahua luego de un operativo contra un narcolaboratorio en El Pinal, municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara. En ese hecho murieron dos ciudadanos estadounidenses, además del director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua y uno de sus escoltas.

Medios estadounidenses identificaron a los fallecidos como agentes de la CIA, aunque hasta ahora ninguna autoridad de México o Estados Unidos ha confirmado públicamente esa información. El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, únicamente declaró el pasado 19 de abril que se trataba de dos elementos adscritos a la embajada.

“Está comenzando la revisión de todos los 53 consulados mexicanos operando en Estados Unidos”.

La controversia creció después de que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmara que los agentes estadounidenses no contaban con autorización para participar en operaciones en territorio mexicano, lo que abrió un nuevo episodio de fricción diplomática.

Paralelamente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra diez funcionarios de Sinaloa por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y posesión de armas. Entre los señalados figura el gobernador Rubén Rocha Moya. El gobierno estadounidense solicitó el arresto y extradición de los implicados, mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores respondió mediante una nota diplomática solicitando mayor información para que la Fiscalía General de la República pueda determinar la apertura de investigaciones.

La publicación estadounidense indicó además que la CIA rechazó emitir comentarios sobre el tema y que la Embajada de México en Washington no había fijado una postura oficial. En este contexto, la presidenta Sheinbaum propuso recientemente a Roberto Lazzeri como nuevo embajador de México en Estados Unidos, en sustitución de Esteban Moctezuma.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.