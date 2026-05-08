Vinculan a proceso a Ignacio Peralta por presunto peculado en Colima

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Exgobernador priista y exsecretario de Finanzas enfrentarán investigación en libertad durante cinco meses

Colima, Col. (ADN/Staff) – El exgobernador priista de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, fue vinculado a proceso por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades, junto con el exsecretario de Planeación y Finanzas estatal, Carlos Noriega García.

La determinación fue emitida por un juez de control local durante una audiencia celebrada en los juzgados del fuero común de la capital colimense, luego de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción presentara elementos relacionados con presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante la pasada administración estatal.

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Aunque ambos exfuncionarios fueron vinculados a proceso, el juez determinó que enfrentarán el procedimiento en libertad, bajo medidas cautelares.

La Fiscalía Anticorrupción informó que el juez fijó un plazo de cinco meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual las partes podrán presentar pruebas y elementos de defensa.

La titular de la dependencia, Esperanza Ramírez Vela, confirmó que tanto Peralta Sánchez como Noriega García comparecieron en calidad de imputados durante la audiencia.

De acuerdo con autoridades locales, el exmandatario estatal sostuvo ante el juez que las modificaciones presupuestales señaladas por la Fiscalía se encontraban dentro de sus atribuciones legales como gobernador.

Asimismo, indicó que presentará pruebas para acreditar su inocencia durante el desarrollo del proceso judicial.

Como parte de las medidas cautelares, ambos exfuncionarios deberán acudir periódicamente a firmar ante el juzgado correspondiente. En caso de incumplimiento, podrían ser detenidos y trasladados a prisión.

El proceso penal ocurre en medio de investigaciones relacionadas con presunto manejo irregular de recursos públicos durante el sexenio priista en Colima.