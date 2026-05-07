Realiza JMAS reposición de alcantarillado en calle Aerostática de Ciudad Juárez

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Las obras buscan prevenir taponamientos y mejorar el servicio para 25 familias del sector.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) realiza trabajos de reposición de líneas de alcantarillado sobre la calle Aerostática, con el propósito de prevenir taponamientos en la red sanitaria y mejorar el servicio en la zona.

Las labores se desarrollan en el cruce de las calles Aerostática, Aviación y Aeronáutica, donde personal técnico sustituye 80 metros de tubería de alcantarillado de ocho pulgadas que ya concluyó su vida útil.

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El coordinador del Distrito 4 de Alcantarillado, Jesús Tena, explicó que los trabajos permitirán optimizar el funcionamiento de la red hidráulica y atender problemas derivados del deterioro de la infraestructura existente.

“Actualmente realizamos la reposición de 80 metros de línea de alcantarillado de 8 pulgadas, debido a que la tubería anterior ya había cumplido con su vida útil”.

La intervención beneficiará de manera directa a 25 familias juarenses, además de reducir riesgos de fugas y obstrucciones en el sistema sanitario del sector.

La dependencia informó que de manera paralela también se efectúan reparaciones en tomas de agua potable que presentaban daños y fugas.

Se prevé que las obras concluyan la próxima semana, mientras que posteriormente se realizarán trabajos de bacheo, compactación y reposición de carpeta asfáltica en el área intervenida.

La JMAS pidió comprensión a la ciudadanía por las molestias temporales derivadas de las maniobras y reiteró que mantiene programas permanentes de mantenimiento y reposición de infraestructura hidráulica en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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