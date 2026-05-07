Pide Maru Campos esperar investigaciones sobre operativo en laboratorio clandestino

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La gobernadora de Chihuahua llamó a evitar politizar el caso relacionado con agentes estadounidenses en la Sierra Tarahumara.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, pidió esperar el resultado de las investigaciones relacionadas con el operativo realizado en abril pasado en la sierra de El Pinal, municipio de Morelos, donde fallecieron dos agentes estadounidenses tras participar en el aseguramiento de un laboratorio clandestino.

La mandataria estatal señaló que corresponde a las autoridades competentes llevar a cabo las indagatorias antes de emitir conclusiones sobre los hechos ocurridos el 19 de abril, cuando un vehículo cayó a un barranco durante el regreso del operativo.

“Vamos a esperar las investigaciones”.

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Campos indicó que tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) como la Fiscalía General de la República (FGR) participan en el proceso de investigación, por lo que pidió evitar especulaciones y respetar el debido proceso.

La gobernadora también solicitó no politizar el caso, luego de los señalamientos realizados por actores políticos relacionados con la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el operativo efectuado en territorio chihuahuense.

La mandataria explicó que existen competencias diferenciadas entre autoridades estatales y federales, y afirmó que serán las instancias correspondientes las encargadas de determinar posibles responsabilidades conforme avancen las investigaciones.

En días recientes, legisladores de Morena solicitaron que la gobernadora pida licencia al cargo ante los señalamientos por presunta traición a la patria derivados de la participación de cuatro agentes estadounidenses encubiertos en las acciones contra el laboratorio clandestino.

“Chihuahua y el país enfrentan problemáticas que requieren coordinación entre los distintos niveles de gobierno, y no debemos desviarnos de esos temas”.

Maru Campos reiteró la necesidad de mantener una relación institucional basada en el respeto entre los gobiernos estatales y la Federación, privilegiando la coordinación para atender temas de seguridad y gobernabilidad.

La gobernadora también se refirió a las críticas generadas por su encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una reunión celebrada en Aguascalientes con otros mandatarios estatales.

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