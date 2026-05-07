Interroga FGR a agentes estatales por operativo en laboratorio clandestino de la Sierra Tarahumara

Publicidad - LB2 -

Las diligencias buscan esclarecer la presencia de agentes estadounidenses y el accidente donde murieron dos elementos de la CIA.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) que participaron en el operativo realizado entre el 17 y 19 de abril en la sierra de El Pinal, municipio de Morelos, acudieron este jueves a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad Juárez para rendir declaraciones relacionadas con el caso.

Las comparecencias forman parte de las investigaciones iniciadas tras el accidente ocurrido durante el regreso del operativo, en el que fallecieron dos agentes estadounidenses identificados como Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black, presuntamente integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

- Publicidad - HP1

De acuerdo con la información difundida, el percance ocurrió cuando el vehículo en el que viajaban cayó a un barranco en la sierra de Chihuahua. Posteriormente se confirmó que no eran dos, sino cuatro los agentes estadounidenses que participaban de manera encubierta en el despliegue relacionado con el aseguramiento de un laboratorio clandestino dedicado a la producción de drogas sintéticas.

Las diligencias ministeriales iniciaron este jueves y podrían prolongarse durante varios días, mientras la FGR recaba testimonios de los agentes estatales involucrados en el operativo efectuado en el municipio de Morelos.

En las inmediaciones de la delegación de la FGR, ubicada en la zona del Pronaf, se observó presencia de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional resguardando el inmueble desde temprana hora.

El caso ha generado reacciones políticas a nivel estatal y federal, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum señalara en distintas ocasiones que el Gobierno Federal no tenía información sobre la presencia de agentes de la CIA en territorio chihuahuense, situación que, afirmó, representaría una posible violación a la Ley de Seguridad Nacional.

“Las entrevistas tienen como finalidad esclarecer la investigación sobre el accidente carretero ocurrido en la sierra de Chihuahua”.

El vocero de la FGR, Ulises Lara, explicó mediante un video difundido por la dependencia que las entrevistas forman parte de la indagatoria relacionada con el accidente donde murieron dos ciudadanos estadounidenses y dos agentes de la AEI tras la localización del laboratorio clandestino.

El tema también alcanzó el ámbito legislativo estatal, donde diputados de Morena solicitaron que la gobernadora Maru Campos pida licencia al cargo para enfrentar los señalamientos derivados de este caso, propuesta que no avanzó en el Congreso local.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.