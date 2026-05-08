México frente al desafío: soberanía, justicia y dignidad nacional

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Ante los recientes señalamientos provenientes de Estados Unidos respecto de funcionarios mexicanos —entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa— nuestro país enfrenta uno de esos momentos que ponen a prueba la madurez de sus instituciones, la firmeza de su gobierno y, sobre todo, la dignidad de la nación.

México debe actuar conforme a su Constitución, no bajo presiones externas. Nuestra Carta Magna establece con claridad la soberanía nacional, la división de poderes, el debido proceso y la presunción de inocencia como derechos fundamentales. En un Estado democrático no puede existir sumisión ni sometimiento a intereses extranjeros; debe existir, sí, colaboración internacional, cooperación jurídica y coordinación bilateral para combatir la delincuencia transnacional, siempre dentro del marco del derecho.

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No se trata de obedecer órdenes provenientes del exterior ni de entregar personas para satisfacer exigencias políticas o mediáticas. Se trata de investigar, procesar y sancionar —si existen pruebas suficientes— conforme a las leyes mexicanas. La justicia no puede construirse sobre presiones diplomáticas ni sobre juicios anticipados; debe descansar en evidencias, tribunales y sentencias.

Pero también es cierto que México no puede cerrar los ojos frente a la corrupción ni frente a la penetración criminal en estructuras públicas. Si existen funcionarios que hayan traicionado su deber, enriquecido sus bolsillos o entregado instituciones al crimen organizado, debe aplicarse la ley con firmeza ejemplar. Caiga quien caiga. Sin privilegios. Sin pactos de impunidad. Sin cálculos electorales.

Ahora bien, la responsabilidad no recae únicamente en México. El principal mercado consumidor de drogas ilegales se encuentra en Estados Unidos; desde allá fluyen miles de millones de dólares producto del lavado financiero, y desde allá también provienen armas que alimentan la violencia en nuestro territorio. La solución exige corresponsabilidad: cada nación debe limpiar su propia casa.

La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta un momento histórico que exige inteligencia política, firmeza institucional y profundo amor por México. Debe sostener la cooperación con nuestros vecinos, pero jamás desde la subordinación. La relación debe ser entre iguales: con respeto mutuo, defensa de la soberanía y compromiso común con la paz.

La historia nos enseña que México ha sabido mantenerse de pie ante desafíos mayores. Como en la Batalla de Puebla, cuando una nación aparentemente más poderosa fue contenida por la convicción, la dignidad y el patriotismo del pueblo mexicano, hoy también estamos llamados a cerrar filas en torno a la legalidad, la justicia y la unidad nacional.

México no necesita doblarse; necesita fortalecerse. No necesita obedecer; necesita cooperar con dignidad. No necesita dividirse; necesita reencontrarse con sus valores más profundos: amor a la patria, honestidad pública y confianza en sus instituciones.

Somos una nación con raíces profundas, con identidad, con fe y con historia. Si actuamos con verdad, justicia y unidad, vendrán mejores tiempos para nuestra República.

México sigue de pie. Y seguirá de pie.

Héctor Molinar Apodaca Facilitador Privado #24

Abogado especialista en Gestión de Conflictos y Mediación.

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