La dictadura del scroll

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Pongamos todo en perspectiva

Hoy todo compite por un par de segundos, es una guerra de guerrillas por tu atención: o un video te atrapa de inmediato o desaparece con un movimiento de pulgar. La lógica de TikTok, Reels o Shorts no se diseñó para que entendamos el mundo, sino para que nos quedemos ahí, suspendidos en un flujo infinito de estímulos.

Hace unos años, la promesa de internet era la democratización del conocimiento. se suponía que el acceso masivo a la información nos haría más críticos, más capaces de contrastar y profundizar. Pero el resultado fue otro: tenemos un océano de datos, sí, pero con un centímetro de profundidad. El ecosistema nos empuja a consumir rápido, a juzgar rápido y, sobre todo, a olvidar rápido.

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El problema real es que la brevedad se convirtió en el lente con el que interpretamos la vida. Hoy, mucha gente intenta entender conflictos geopolíticos a través de clips de 20 segundos; otros forman su postura política basados en fragmentos descontextualizados o aprenden temas complejos de videos diseñados para retener, no para explicar. Incluso los creadores con mejores intenciones terminan atrapados en esta red: si no sintetizas al extremo, si no aceleras el ritmo, el algoritmo te invisibiliza; porque el algoritmo castiga la pausa.

Pensar toma tiempo, entender algo de fondo implica detenerse, conectar puntos, sostener contradicciones y, sobre todo, aceptar matices. Pero las plataformas digitales operan bajo la lógica del vértigo. Cada segundo que alguien duda o reflexiona es una derrota para el sistema de distribución. Por eso vemos ediciones frenéticas, subtítulos chillones y música constante. El silencio se interpreta como una pérdida de interés; la contemplación, como una métrica muerta.

Esto no es solo una cuestión de “generaciones distraídas”, estamos siendo entrenados. Se está erosionando nuestra paciencia intelectual. Nos cuesta más leer un texto largo, sostener una charla compleja o simplemente quedarnos con una idea más de un minuto. Estamos siendo programados para reaccionar, no para reflexionar.

Hay una escena que todos hemos vivido: abres el celular para revisar un dato y, veinte minutos después, has pasado por una noticia de guerra, una receta de cocina, un meme, un análisis político y una tragedia humana. Todo entra al mismo flujo, todo ocupa el mismo espacio visual.

Ese aplanamiento de la experiencia es peligroso, las cosas dejan de ser importantes por su contenido y empiezan a valer por su capacidad de generar un “clic”. En ese ruido, la profundidad empieza a parecer aburrida, y la conversación pública se vuelve imposible. La indignación circula más rápido que el análisis; la certeza absoluta se vende mejor que la duda razonable.

Al final, la “dictadura del scroll” es acostumbrarnos a vivir sin profundizar en nada. Una sociedad que pierde su capacidad de atención, pierde irremediablemente su capacidad de memoria. Las crisis duran lo que dura la tendencia y los temas vitales se desvanecen en cuanto llega el siguiente estímulo.

Poner las cosas en perspectiva necesita distancia y, sobre todo, tiempo, justo lo que estas plataformas nos están robando. Quizá, la verdadera resistencia hoy no sea desconectarse del todo, sino recuperar el hábito de detenernos.

Carlos Villalobos Opinólogo por convicción, fotógrafo de conciertos, entrevistador y maestro digital. Coordinador de "El Garage Istmeño". Originario de Oaxaca, Oax. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.