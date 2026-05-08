CIA Gate: silencio, poder y conspiración

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La opacidad suele ser el combustible perfecto para las teorías de conspiración, pero en Chihuahua —y particularmente en Ciudad Juárez— también funciona como un reflejo de una desconfianza acumulada durante décadas. El llamado “CIA Gate” se mueve precisamente en ese terreno: el de una historia que nadie puede comprobar del todo, pero que tampoco termina de desmoronarse porque las versiones oficiales parecen construidas más para contener daños que para explicar hechos.

Ahí está la diferencia entre una narrativa que intenta defender intereses y otra que busca llenar vacíos. Parecen lo mismo, pero no lo son. Una protege; la otra interpreta el silencio.

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La versión retomada por José Omar Serna Córdoba para Sonora Visión Noticias encaja exactamente en esa lógica. Habla de un supuesto hallazgo de 300 millones de dólares en efectivo dentro de un laboratorio clandestino en Chihuahua; de camionetas saturadas con toneladas de billetes; de agentes estadounidenses operando con prisa, improvisación y ambición; de una volcadura mortal y de dinero regado entre maletas y matorrales como si se tratara de una escena escrita para Hollywood. Todo eso suena desproporcionado. Y quizá precisamente por eso resulta tan atractivo.

Porque las grandes teorías no sobreviven gracias a las pruebas, sino gracias a las dudas.

El detalle interesante no es si realmente existieron las 15 toneladas de efectivo ni si hubo maletas reventándose sobre la brecha. Lo verdaderamente revelador es por qué una historia así encuentra terreno fértil en el norte del país. Y la respuesta está en el historial de operaciones oscuras que han acompañado la relación entre México y las agencias estadounidenses desde hace décadas.

En esta frontera nadie es ingenuo respecto a la presencia de agencias norteamericanas. La DEA, el FBI, Homeland Security o la propia CIA forman parte del imaginario cotidiano desde hace años, aunque oficialmente muchas de sus operaciones permanezcan en la penumbra diplomática. Los expedientes sobran: “Rápido y Furioso”, infiltraciones fallidas, cooperación bilateral negada públicamente y admitida en privado, disputas entre corporaciones mexicanas y estadounidenses por información, territorio y control político.

Por eso el punto más delicado de esta historia no son los dólares volando entre matorrales. Es la supuesta fractura entre la DEA y la CIA.

La declaración del director de la DEA calificando como “ridícula” la idea de que agentes de la CIA simplemente pidieron “raite” para ir en esos vehículos terminó alimentando más preguntas de las que resolvió. Porque cuando una agencia desacredita públicamente la versión de otra, el mensaje de fondo es evidente: alguien está mintiendo, o al menos ocultando algo.

Y en temas de seguridad binacional, las medias verdades suelen ser más peligrosas que las mentiras completas.

También hay un componente profundamente mexicano en todo esto. La sospecha de que el dinero decomisado no siempre termina donde debería. La idea de que ciertos operativos generan disputas internas antes que procesos judiciales transparentes. La percepción —correcta o no— de que el narcotráfico no solo mueve violencia, sino enormes estructuras de poder burocrático, político y financiero.

En esa lógica, el dinero no representa únicamente evidencia criminal. Representa influencia. Presupuesto. Ascensos. Control territorial. Relaciones diplomáticas. Y, eventualmente, silencios.

Por eso historias como esta no desaparecen aunque carezcan de confirmación oficial. Sobreviven porque conectan con una intuición social mucho más profunda: la de que existe una parte de la guerra contra el narcotráfico que jamás se cuenta completa.

Claro, eso no convierte automáticamente cualquier rumor en verdad. Sería irresponsable asumir como hechos consumados versiones sostenidas únicamente por filtraciones anónimas, comentarios extraoficiales y especulación digital. Pero también sería ingenuo pensar que la ausencia de pruebas públicas equivale necesariamente a transparencia institucional.

En Chihuahua, el vacío informativo casi siempre termina ocupado por narrativas alternas. Y cuando las autoridades deciden administrar el silencio en lugar de enfrentar las preguntas, lo que crece no es la certeza, sino la sospecha.

Tal vez por eso esta historia sigue circulando en voz baja, sobreviviendo entre chats, columnas, cafés políticos y conversaciones de pasillo. No porque todos crean literalmente en los 300 millones de dólares desperdigados en el desierto, sino porque demasiadas piezas del rompecabezas mexicano llevan años sin encajar del todo.