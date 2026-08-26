Revela Baja California posible plan de “Los Rusos” para atacar edificios con explosivos

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Washington restringió operaciones por una amenaza no revelada; Baja California informó después de un posible plan contra instalaciones de seguridad.

Mexicali, Baja California (ADN/Staff) – Estados Unidos suspendió temporalmente actividades oficiales y viajes de su personal hacia Mexicali después de recibir información sobre una posible amenaza de seguridad, mientras autoridades de Baja California revelaron posteriormente que una de las líneas de inteligencia apunta a un presunto plan del grupo criminal conocido como “Los Rusos” para utilizar explosivos o vehículos contra dos instalaciones gubernamentales.

La alerta estadounidense fue emitida sin identificar públicamente a los posibles responsables, los objetivos ni la naturaleza específica del riesgo. El Gobierno mexicano sostuvo que hasta entonces no existían elementos que confirmaran una amenaza específica o inminente, aunque reforzó patrullajes y vigilancia en la capital de Baja California.

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Posteriormente, autoridades estatales informaron que la inteligencia compartida por agencias de Estados Unidos contemplaba la posibilidad de ataques contra dos inmuebles pertenecientes a corporaciones de seguridad, mediante artefactos explosivos o vehículos.

Una de las líneas de investigación relaciona la posible amenaza con “Los Rusos”, denominación utilizada para identificar a un grupo criminal con presencia en Mexicali y su valle. El nombre no guarda relación con ciudadanos de Rusia ni existe información pública que vincule el supuesto plan con el Gobierno ruso.

Hasta ahora tampoco se ha confirmado oficialmente cuáles eran los dos posibles blancos ni que alguna instalación diplomática estadounidense estuviera entre ellos.

Las autoridades no han informado públicamente sobre explosivos asegurados, vehículos acondicionados para un atentado o personas detenidas específicamente por este supuesto plan, por lo que la información continúa siendo tratada como una amenaza detectada mediante inteligencia y no como un ataque frustrado plenamente acreditado.

La reacción estadounidense muestra, sin embargo, que la información fue considerada suficientemente relevante para modificar temporalmente las operaciones de su personal en Mexicali y recomendar precauciones adicionales a sus ciudadanos.

México respondió con presencia preventiva de corporaciones federales, estatales y municipales, pero las actividades generales en la ciudad continuaron sin que se decretaran evacuaciones, toque de queda o suspensión generalizada de servicios.

La alerta ocurre además en un contexto de recientes operaciones contra organizaciones criminales en la región, aunque no se ha demostrado públicamente que el supuesto plan sea una represalia directa por algún decomiso u operativo específico.

La diferencia entre las posturas de ambos gobiernos tampoco implica necesariamente una contradicción. Estados Unidos puede adoptar medidas preventivas ante información de inteligencia todavía reservada, mientras México exige elementos adicionales antes de considerar que existe un riesgo concreto e inminente.

El caso deja ahora varias preguntas abiertas: quién obtuvo originalmente la información, cuáles eran los posibles objetivos, qué elementos vinculan a “Los Rusos” con la amenaza y si existe capacidad material para ejecutar un ataque con explosivos.