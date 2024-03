Celebra Hollywood la Noche de Oppenheimer en los Oscar 2024

Publicidad - LB2 -

Oppenheimer brilla en los Oscar 2024 con 7 premios, incluidos mejor película y dirección. Emma Stone y Cillian Murphy destacan entre los ganadores.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La 96ª edición de los premios Oscar se consolidó como una noche histórica para el cine, donde “Oppenheimer”, la obra maestra de Christopher Nolan, se erigió como la indiscutible vencedora, alzándose con siete premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. Este triunfo no solo destaca por su impecable representación del “padre” de la bomba atómica, sino también por la excelencia en dirección, mejor actor para Cillian Murphy y mejor actor de reparto para Robert Downey Jr., configurando un momento emblemático para Hollywood y sus estrellas.

La ceremonia, que tuvo lugar la noche del domingo 10 de marzo de 2024 pasado, cumplió con las expectativas de críticos y aficionados, presentando pocas sorpresas pero mucha emoción. Además de “Oppenheimer”, la película “Pobres criaturas” (Poor Things) se destacó por su recepción crítica, llevándose cuatro estatuillas, incluyendo una para Emma Stone como mejor actriz. Estos reconocimientos reafirman el impacto y la calidad narrativa de la industria cinematográfica actual.

Sin embargo, no todas las películas nominadas tuvieron la misma fortuna. “Los asesinos de la luna” (Killers of the Flower Moon) regresó a casa sin premios, a pesar de sus 10 nominaciones. Esta realidad resalta la competitividad y el alto nivel de las obras presentadas este año, donde incluso las más aclamadas pueden no alcanzar el reconocimiento esperado.

El evento no solo se centró en la celebración del cine, sino también en momentos emotivos y políticos, como el discurso de Jonathan Glazer, director de “La zona de interés” (The Zone of Interest), quien aprovechó su premio para hablar sobre la deshumanización y las víctimas de conflictos actuales. Asimismo, la manifestación por un alto el fuego en Gaza, que tuvo lugar fuera del teatro Dolby, subrayó cómo los Oscar también pueden ser un escenario para el activismo y la conciencia social.

Entre los momentos destacados de la gala se encontraron las actuaciones de Emma Stone y Cillian Murphy, quienes, al recibir sus premios, ofrecieron discursos que no solo agradecían a sus equipos y familias, sino que también reflexionaban sobre el poder del arte y la importancia de la paz. Estos discursos humanizaron la noche, recordando a los espectadores que detrás de cada película hay un equipo de personas apasionadas y comprometidas con contar historias que inspiren, eduquen y entretengan.

