Percepción o manipulación

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Fernando Cerimedo Fundador de La Derecha Diario, consultor político argentino y personaje cercano al ecosistema de la nueva ultraderecha latinoamericana, Cerimedo lleva años moviéndose en ese mundo donde abundan las palabras libertad, patria, familia, vida y valores.

Pues resulta que Cerimedo terminó detenido en Bolivia y actualmente enfrenta una investigación por presunta tentativa de feminicidio contra su expareja, Nadia Beller. Un juez ordenó 180 días de prisión preventiva mientras continúa el proceso.

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Y antes de que alguien empiece: no, no ha sido declarado culpable. Está acusado y corresponde a la justicia determinar su responsabilidad.

Pero permítanme detenerme en la ironía.

Porque otra vez aparece esa concepto que tanto utilizo y que algunos ya quisieran prohibirme: doble moral.

Defender la vida es muy bonito cuando hablamos del aborto.

Defender a la familia queda precioso en campaña.

Hablar de valores tradicionales funciona maravillosamente para conseguir aplausos, seguidores y votos.

El problema esta cuando la realidad entra por la puerta y esos valores tienen que aplicarse también a los nuestros.

Entonces ya no escuchamos tantos discursos.

Y el caso Cerimedo todavía traía regalito.

Durante los allanamientos, las autoridades bolivianas reportaron dinero, equipos electrónicos y lo que describieron preliminarmente como una “mini granja de bots”.

Mira qué cosas.

El fundador de un medio llamado La Derecha Diario, relacionado durante años con estrategias políticas digitales, termina investigado y en uno de los inmuebles vinculados al caso aparecen equipos que ahora son analizados como una posible granja de bots.

Hasta parece chiste, pero no.

Y aquí la historia deja de ser solamente sobre Cerimedo.

Porque llevamos años viendo cómo se construyen narrativas políticas en redes sociales.

En México conocemos perfectamente algunas:

“Dictadura”.

“Comunismo”.

“México será Venezuela”.

Y la favorita de los últimos meses:

“Narcogobierno”.

De pronto todo es narco.

Narcopresidente, narcocandidata, narcogobierno, narcopartido.

Y ojo, porque tampoco seré ingenua de negar que existe relación entre narcotráfico y política en México. Existe, es gravísima y tenemos décadas de ejemplos como el más popular Genaro Garcia Luna.

Lo curioso es cuando un problema tan serio termina convertido en eslogan electoral.

Repites una palabra miles de veces, la conviertes en tendencia, la acompañas de videos, memes, cuentas anónimas y personajes indignadísimos, y llega un momento en que ya nadie pregunta dónde están las pruebas.

La narrativa hizo su trabajo.

Eso es manipulación de la percepción.

Hacer parecer que una conversación es mucho más grande, espontánea y ciudadana de lo que realmente es.

Y no, tampoco estoy diciendo que Cerimedo haya creado la narrativa de “narcogobierno” en México. Hasta ahora no existe evidencia pública que permita afirmarlo.

Lo que su caso hace es mostrarnos que estas herramientas existen.

Las granjas de bots existen.

Las campañas coordinadas existen.

Los ejércitos digitales existen.

Y la desesperación política también existe. Cuando los partidos como el PRI y el PAN tienen que convencer a una generación que ya conoció sus gobiernos de que ellos representan “lo nuevo”, la tarea se pone complicada.

El PRI gobernó México durante más de setenta años. El PAN llegó prometiendo ser diferente y años después terminó abrazado electoralmente al PRI.

Y alrededor aparecen esos partiditos que sobreviven pegándose cada elección al proyecto que les permita conservar el registro. Yo les digo partidos parásitos, porque ideología quizá no tengan mucha, pero instinto de supervivencia les sobra.

Cuando recuperar la confianza resulta demasiado complicado, destruir la confianza en el adversario se vuelve bastante tentador.

Y para eso sirven las narrativas.

Lo verdaderamente irónico es que algunos de quienes más hablan de moral, familia y valores parecen estar dispuestos a ensuciar absolutamente todo cuando se trata del poder.

Ahí es donde su discurso se desmorona.

Porque defender la vida solamente cuando coincide con tu agenda política no es defender la vida.

Defender a la familia solamente cuando sirve para un espectacular tampoco es defender a la familia.

Y defender la verdad mientras utilizas mentiras, desinformación o manipulación para destruir al adversario es una contradicción tan evidente que hasta da ternura que intenten explicarla.

Cerimedo tendrá que responder ante la justicia por las acusaciones que enfrenta.

Pero políticamente su caso ya nos dejó una fotografía bastante interesante de estos tiempos.

Una época donde se venden valores como mercancía electoral, se fabrican tendencias para aparentar mayorías y se repiten palabras hasta convertir chismes en verdades populares.

Al final quizá esa sea la manipulación de la percepción más efectiva de todas:

hacerte creer que quienes gritan más fuerte sobre Dios, patria, vida y familia necesariamente viven de acuerdo con aquello que predicant, aunque no se lleve a la practica.

Ángeles Gómez Fundadora en 2014 de Ángeles Voluntarios Jrz A.C. dedicada al desarrollo de habilidades para la vida en la niñez y juventud del sur oriente de la ciudad. Impulsora del Movimiento Afromexicano, promoviendo la visibilización y sensibilización sobre la historia y los derechos de las personas afrodescendientes en Juárez. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.