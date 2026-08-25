Invita JMAS a familias de Los Kilómetros a registrarse para recibir tinacos gratuitos

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La Junta informó que aún hay recurso disponible y esta semana entregó 300 tinacos de 600 litros en el centro Las Maracas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez llamó a las familias de las 12 colonias que conforman la zona de Los Kilómetros a registrarse para recibir un tinaco gratuito, como parte del programa “Agua para Todos en Los Kilómetros: la Junta Contigo”.

La descentralizada informó que todavía hay recurso disponible para continuar con la entrega de apoyos destinados al almacenamiento seguro de agua potable en los hogares de esta zona de la ciudad.

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Flor Cuevas, jefa del departamento de Atención Telefónica de la JMAS, dio a conocer que durante esta semana fueron entregados 300 tinacos más en el centro de atención Las Maracas, cada uno con capacidad de 600 litros.

“Seguimos haciéndole la invitación a la gente que falta, hay mucho recurso. Así que, si alguien falta, acérquense a las oficinas aquí en Las Maracas”, expresó.

Las personas interesadas deben acudir a las oficinas de la JMAS ubicadas en Las Maracas o en la colonia Alcaldes, donde podrán incorporarse al censo para recibir el servicio gratuito de agua mediante pipas.

Para realizar el trámite, las familias deberán presentar identificación oficial y un documento que acredite la propiedad de la vivienda. Una vez integradas al censo, personal de la Junta se comunicará con las personas beneficiarias para informarles sobre la entrega del tinaco.

Cuevas señaló que el objetivo del programa es que todas las familias de Los Kilómetros cuenten con un medio adecuado para almacenar agua limpia en sus viviendas, como parte de las acciones impulsadas para atender las necesidades de abastecimiento en el sector.

La señora Olivia Zúñiga, habitante de la colonia Gobernadores, fue una de las personas beneficiadas con la entrega de un tinaco y destacó que el apoyo le permitirá almacenar de manera más segura el agua que recibe en su hogar.

“Este tinaco me va a ayudar mucho. Yo digo que la gente venga porque sí los están dando”, comentó.

La JMAS reiteró la invitación a las familias de Los Kilómetros que aún no cuentan con tinaco a registrarse, al señalar que el programa continúa activo y con disponibilidad para beneficiar a más hogares de la zona.

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