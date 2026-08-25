¿Cuántos puntos de aura para la Gen Z?

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Hay una expresión que circula con fuerza entre los más jóvenes: farmear aura. En el lenguaje de internet significa, más o menos, hacer algo que aumente simbólicamente tu presencia, tu atractivo, tu seguridad o ese intangible que antes quizá habríamos llamado “tener estilo”. Puede ser caminar con cierta actitud, aparecer despreocupado en una fotografía, hacer algo inesperadamente valiente o simplemente proyectar la sensación de que uno está viviendo su propia película. Detrás del chiste, sin embargo, hay algo mucho más interesante: una generación intentando recuperar su presencia en el mundo físico.

La Generación Z y, todavía más, la Generación Alfa crecieron en condiciones de sociabilidad radicalmente distintas a las de quienes nacimos antes de que internet ocupara prácticamente todos los espacios de la vida cotidiana. Para ellos, la tecnología no llegó después: ya estaba ahí. Las amistades, el reconocimiento, el entretenimiento, la discusión e incluso buena parte de la construcción de la identidad ocurren frente a una pantalla. A esa transformación se sumó la pandemia. Durante casi dos años, en una etapa especialmente importante para niños, adolescentes y jóvenes, se suspendieron muchas de las experiencias mediante las cuales tradicionalmente aprendemos a convivir: salir, aburrirnos juntos, conocer desconocidos, equivocarnos socialmente, enamorarnos, bailar, caminar sin destino, hacer el ridículo, observar cómo se comportan los demás y descubrir poco a poco quiénes somos frente a ellos. Incluso mucho mas alla de la pandemia seguian cubriendose los rostros con el tapabocas que nos obligaron a usar para no expandir aquel virus.

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Por eso me parece interesante interpretar el fenómeno de farmear aura no solamente como otra moda absurda de TikTok, sino como una pequeña manifestación de algo más profundo: la recuperación del espacio público y de la experiencia presencial.

Después de años en los que el valor parecía medirse principalmente en seguidores, likes, visualizaciones y fotografías perfectamente producidas, paradójicamente comienza a resultar atractivo aquello que sucede fuera de la pantalla. Tener una anécdota. Saber bailar. Vestirse con personalidad. Caminar solo por una ciudad. Ir a un concierto. Practicar algún deporte. Hacer algo espontáneo. Tener experiencias que después puedan contarse, sí, pero que primero tuvieron que vivirse. Incluso el concepto mismo de “aura” resulta revelador. El aura no puede descargarse ni comprarse. Depende de cómo alguien ocupa un espacio, de la seguridad con la que habla, de su sentido del humor, de su manera de relacionarse con otros. Es decir, justamente de habilidades que se desarrollan conviviendo.

Claro que existe una contradicción. Muchas veces estos jóvenes recuperan el mundo físico pensando inmediatamente en cómo se verá en el digital. Se vive la experiencia, pero también se registra; se sale a la calle, pero alguien está grabando; se busca espontaneidad, aunque después termine convertida en contenido. La tecnología sigue mediando la vida.

Pero quizá no deberíamos exigirles una ruptura absoluta con ella. Es su lenguaje y forma parte de su época. Lo verdaderamente interesante es que, después del aislamiento pandémico y de años de hiperconectividad, comienza a aparecer nuevamente cierto prestigio alrededor de estar presente. Quizá farmear aura sea una expresión divertida para algo que otras generaciones simplemente llamábamos “tener mundo”: salir de casa, conocer gente, acumular historias, desarrollar personalidad y aprender a habitar los espacios con otros.

Y si es así, bienvenida sea la moda. Porque tal vez una generación que aprendió primero a relacionarse detrás de una pantalla está descubriendo, a su manera, algo que ninguna tecnología ha conseguido sustituir: que una parte fundamental de nuestra identidad solamente aparece cuando estamos frente a otros, ocupando juntos el mismo espacio.

Daniela González Lara Abogada y Dra. en Administración Pública, especializada en litigio, educación y asesoría legislativa. Experiencia como Directora de Educación y Coordinadora Jurídica en gobierno municipal Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.