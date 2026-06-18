Presentan primera Carrera Pedestre del Club Rotario Juárez Paso del Norte

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El evento apoyará al programa Mil Sonrisas, que brinda cirugías gratuitas a niñas y niños con labio y paladar hendido.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Club Rotario Juárez Paso del Norte presentó la primera Carrera Pedestre que se realizará el próximo 12 de julio, con el objetivo de recaudar fondos para el programa Mil Sonrisas, dedicado a brindar cirugías gratuitas a niñas y niños con labio y paladar hendido.

La competencia contempla recorridos de 3 y 10 kilómetros, con salida y meta en el Parque Extremo a partir de las 7:00 de la mañana. El evento contará con una bolsa de premios de 50 mil pesos, distribuida en distintas categorías.

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El costo de inscripción será de 350 pesos e incluirá un kit con medalla conmemorativa. Los organizadores explicaron que las preseas formarán de manera consecutiva la frase Mil Sonrisas, iniciando este año con la letra M.

Durante la presentación realizada en el gimnasio del Tecnológico de Monterrey también fue dado a conocer el jersey oficial de la carrera, así como los detalles del recorrido y la logística del evento.

En representación del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez, Aimé O’Farril reconoció la labor social que el Club Rotario ha realizado durante más de tres décadas en beneficio de la comunidad juarense.

“Aplaudimos y reconocemos este trabajo tanto de los corredores como las asociaciones que se unen, para traer este tipo de resultados que benefician a nuestra sociedad”.

El presidente del Club Rotario Juárez Paso del Norte, Eduardo Hau Mora, señaló que desde 1997 se han realizado operaciones para menores con labio y paladar hendido a través de este programa, que originalmente tenía como meta alcanzar mil procedimientos.

“Estamos por llegar a más de 1,500 operaciones, en algún momento el programa era llegar a Mil Sonrisas por eso su nombre, pero ya lo sobrepasamos y buscamos llegar a mucho más”.

El recorrido partirá del Parque Extremo hacia la avenida Ing. David Herrera Jordán, continuará por Adolfo López Mateos, Rafael Pérez Serna, San Lorenzo, Valle de Juárez y Paseo Triunfo de la República, para regresar nuevamente al punto de salida.

Las inscripciones se encuentran abiertas mediante la página de Facebook del Club Rotario Juárez Paso del Norte y a través del sitio oficial del organismo. La entrega de kits se realizará el 11 de julio, de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey.

En la conferencia también participaron Willie Saldaña, presidente electo del Club Rotario Juárez Paso del Norte; Alejandro Sariñana, socio del club, y David Serna, coordinador del Circuito Atlético Pedestre del IMDEJ.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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