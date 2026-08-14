Sin correa y sin bozal

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No puede uno soltar tantito a CJTOWN, porque se convierte nuevamente en Ciudad Caótica.

Entre los chicotazos del clima, los agujeros que se producen con la lluvia y la inseguridad vial, los juarenses explotaron un día y se fueron a quejar contra un grupo de agentes extorsionadores.

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El Coordinador de Vialidad Lic. Jesús Manuel García, alcanzó a dar de baja a algunos. Y suspendió por un tiempo a otros quienes andan rabiosos porque quieren regresar y andar sueltos.

No queremos correa ni bozal.

Han dicho a sus propios compañeros. Y obviamente no se le van a subir a las barbas a don Jesús Manuel García Reyes.

Si hay novedades, se las platico.

CONEXIONES POTOSINAS

Mientras tanto, en otro orden de ideas, les mando un saludo a mis amigos potosinos.

Que no son pocos, por cierto.

Y los pongo al tanto sobre mis condiciones de salud.

Luego de una operación de próstata, estoy en cama esperando una segunda cirugía de cáncer, pero está vez en el riñón derecho. ¿Que cómo me siento? Obviamente de la shingada.

Me preguntan sobre el dolor y lo único que responderé a estas alturas es que el dolor ahí está. Permanente. Ya atravesé el infierno del dolor.

Es hora de enfrentar al demonio con el dolor a cuestas.

Hay otras cosas más importantes por hacer, antes de que ocurra un desenlace. Bueno o malo.

Llevo cosa de tres meses olvidándome del dolor y me dedico a la creatividad. Siempre fue lo mío.

Ya le puse nombre al enemigo y se llama Metalepsis. Y haré un videojuego en copartícipación con mi hijo, Raúl; y mi editor, agente y socio, David Gamboa García.

Y en torno a él, a mi obra, mi suplicio. Mis dolores. Una historia que más adelante pueda ayudar a los enfermos como yo a salir adelante.

Este corte es para los rezagados, los que se acaban de enterar.

Yo seguiré publicando como siempre hasta que tengamos construido el proyecto.

Sólo les aviso que la operación del riñón será el 22 de septiembre, si no se atraviesan cosas.

Abur

Raúl Ruiz Abogado. Analista Político. Amante de las letras. CARTAPACIO, su sello distintivo, es un concepto de comunicación que nace en 1986 en televisión hasta expanderse a formatos como revista, programa de radio y redes sociales. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.