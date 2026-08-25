Sobrevive T-MEC, pero revisión anual amenaza certidumbre para inversión en México

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El tratado seguiría vigente hasta 2036 si no se acuerda su extensión por 16 años, pero las revisiones anuales elevarían la incertidumbre para empresas y cadenas productivas.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá no desaparecería automáticamente si los tres países no acuerdan extenderlo por otros 16 años, pero podría entrar en una etapa de revisiones anuales que elevaría la incertidumbre para la inversión y las cadenas productivas de Norteamérica.

El escenario ha sido descrito por analistas como un “T-MEC zombi”: un acuerdo que continúa vigente jurídicamente, pero sometido a negociaciones frecuentes, protocolos bilaterales adicionales y posibles aranceles sectoriales. El término no forma parte del tratado; se trata de una metáfora para describir una pérdida de certidumbre aun cuando el acuerdo permanezca formalmente en vigor.

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La cláusula de revisión establece que, si México, Estados Unidos y Canadá no confirman conjuntamente una extensión por 16 años, el tratado no termina de inmediato. En ese caso se activan revisiones anuales durante el resto de su periodo de vigencia, que actualmente puede prolongarse hasta 2036.

El principal riesgo para las empresas no sería, por tanto, la desaparición súbita del acuerdo, sino la posibilidad de que las reglas comerciales queden expuestas cada año a nuevas presiones políticas, cambios en reglas de origen, aranceles sectoriales o acuerdos paralelos entre dos de los tres socios.

Ese escenario ya tiene antecedentes. México y Estados Unidos mantienen rondas bilaterales relacionadas con la revisión del T-MEC y han discutido asuntos como reglas de origen, acero, aluminio, automóviles, agricultura, seguridad económica, trabajo y medio ambiente.

La negociación bilateral no significa que exista un nuevo tratado entre México y Estados Unidos que sustituya al T-MEC. Las conversaciones siguen insertas en el proceso de revisión del acuerdo trilateral, aunque muestran que Washington busca resolver determinados capítulos directamente con cada socio.

Canadá representa actualmente uno de los factores de mayor tensión. Las disputas comerciales entre Washington y Ottawa han complicado la posibilidad de alcanzar rápidamente un consenso trilateral, mientras Estados Unidos mantiene medidas arancelarias y presiones sobre sectores como automotriz, acero, aluminio y productos agropecuarios.

Para México, uno de los capítulos más delicados será el de las reglas de origen, particularmente en automóviles, autopartes, electrónica y maquinaria. Estados Unidos busca aumentar el contenido regional y reducir la participación de componentes provenientes de terceros países, especialmente China.

El endurecimiento de esas reglas puede generar dos efectos contrarios: favorecer a proveedores mexicanos capaces de sustituir importaciones asiáticas, pero también elevar costos para plantas que actualmente dependen de componentes fabricados fuera de Norteamérica.

El impacto potencial es particularmente relevante para Chihuahua y Ciudad Juárez, donde manufactura, autopartes, electrónica y cadenas de suministro mantienen una integración cotidiana con empresas y clientes estadounidenses. Un cambio anual en las reglas puede complicar decisiones de inversión que normalmente se proyectan a diez, veinte o más años.

La incertidumbre también puede afectar al llamado nearshoring. México podría recibir nuevas inversiones si Estados Unidos exige mayor contenido norteamericano, pero esa oportunidad pierde atractivo si las empresas no saben con suficiente anticipación cuáles serán las reglas de acceso al mercado estadounidense.

Por ello, el riesgo central no es que el T-MEC deje de existir de un día para otro, sino que permanezca vigente mientras pierde parte de la previsibilidad que originalmente ofrecía a empresas e inversionistas.

El Economista colocó este escenario entre los principales temas económicos del día, al advertir sobre el riesgo de que el tratado opere bajo nuevas reglas y revisiones recurrentes.