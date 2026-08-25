Firma Sheinbaum decreto para crear 12 mil 750 consultorios del Servicio Universal de Salud

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Nuevos consultorios del IMSS Bienestar operarán en enero de 2027 y ampliarán la atención primaria con más de 40 millones de consultas al año

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó el decreto para la creación de 12 mil 750 nuevos consultorios de atención primaria del Servicio Universal de Salud, que iniciarán operaciones en enero de 2027 en los 24 estados donde opera el IMSS Bienestar.

El proyecto busca ampliar la capacidad del primer nivel de atención médica a más de 40 millones de consultas anuales, mediante espacios instalados en Unidades de Medicina Familiar, zonas urbanas y Casas de Salud rurales, con cobertura cercana a la población.

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“Estos consultorios se van a hacer con la comunidad, con un mecanismo similar al de La Clínica es Nuestra. Se forman Comités de Salud para el Bienestar en las comunidades y se otorga el recurso a la comunidad para que ellos nos ayuden a adecuar los sitios”.

La integración de los Comités de Salud para el Bienestar comenzará el 14 de septiembre de 2026, fecha en la que también se abrirá la convocatoria para contratar al personal que operará los nuevos consultorios.

De acuerdo con el plan federal, del 14 de septiembre al 31 de octubre estará disponible el registro para médicos, médicas, personal de enfermería, técnicos y auxiliares, incluidos profesionales jubilados que podrán incorporarse sin perder su jubilación.

“En enero inician operación los consultorios del Servicio Universal de Salud IMSS Bienestar. Es una muy buena noticia, un trabajo muy importante que se ha venido realizando y que va a ayudar muchísimo”.

Los consultorios contarán con médico responsable, equipo homologado, computadora, acceso a internet, 90 tipos de medicamentos gratuitos y capacidad de referencia al segundo nivel de atención. Operarán de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas y los fines de semana de 08:00 a 14:00 horas.

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, señaló que fortalecer la atención primaria permitirá mejorar el control de enfermedades crónicas, disminuir la presión hospitalaria y consolidar la puerta de entrada al sistema nacional de salud.

Como parte de la misma estrategia, a partir de septiembre comenzará la operación gradual de 6 mil 567 Farmacias del Bienestar vinculadas al programa Salud Casa por Casa en los 24 estados federalizados al IMSS Bienestar.

El programa Salud Casa por Casa, iniciado en junio de 2025, ha realizado 24.8 millones de consultas, además de 17.1 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos, y más de 818 mil referencias a instituciones públicas de salud.

En su fase piloto en el Estado de México se habilitaron 491 farmacias, donde se entregaron más de 350 mil medicamentos. La expansión nacional contempla puntos de distribución en tiendas de Alimentación para el Bienestar y máquinas de despacho automático en centros de salud.

El subsecretario Eduardo Clark García Dobarganes informó además que 3.2 millones de personas adultas mayores y personas con discapacidad ya se han inscrito para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud, con la que podrán recibir atención en IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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