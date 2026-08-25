$40,000,000,000,000

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$7,000 millones de dólares.

Promedio diario de incremento de la

deuda soberana de los Estados Unidos al dia de hoy.

En días pasados circuló una noticia a la que los mexican@s le pusimos poca o ninguna atención, la deuda soberana o nacional, como también se le conoce, de los Estados Unidos, rebasó la barrera psicológica de los cuarenta billones de dólares, es decir, un cuatro seguido de trece ceros.

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Si bien, la economía del vecino país del norte sigue siendo de las mas fuertes del mundo, y el dólar la principal y mas importante moneda de referencia para los intercambios comerciales, el nivel de deuda ya es tal, que supera en aproximadamente un 126% al valor total de la economía estadounidense.

Dicen los expertos que, para cualquier país, la relación de deuda comparada contra el tamaño de su economía que supere el 77% por tiempo prolongado tienden a detener el crecimiento económico, es decir, que se entra en un círculo vicioso. Y ciertamente, quienes por alguna razón vivimos en los estados unidos, lo podemos constatar de la manera mas dura: el sueño americano ya no existe.

Este fenómeno se viene presentando desde el 2007 en los Estados Unidos. Antes de esta fecha, la relación deuda-tamaño de la economía no llegó a superar el 65%. La deuda nacional subía y bajaba, pero comparada contra el total de la economía, siempre se mantuvo por debajo del umbral del 77%.

Es a partir del mencionado 2007, con la crisis de los bancos y el posterior rescate bancario implementado por Obama, que el techo de la relación se rompe llegando a alcanzar un 106% al final del periodo de este presidente.

Durante el primer periodo de Trump el porcentaje se mantiene mas o menos en ese nivel, pero cuatro años después, al final de su primer periodo, ocurre el terrible cataclismo de salud y económico que sería la aparición del COVID, empujando el porcentaje hasta un 132% derivado de la parálisis económica y la inundación de dinero que el gobierno de los Estados Unidos implementó para reactivar su economía.

Ya con Biden en el gobierno, a pesar de haber heredado una economía paralizada, y una inflación desbocada, se logra reducir el índice un poco, gracias a que implemento políticas que redundaron en una importante recuperación de la economía.

Pero a partir del 2024, con el regreso del trumpismo al poder, se perdió todo beneficio logrado.

A diferencia de su primer periodo, cuando mantuvo una cierta disciplina fiscal, en este segundo periodo, se soltó el chongo desde el primer dia, impactando negativamente una economía que iba en franca recuperación.

La reducción de impuestos a los mas ricos, la devolución de impuestos cobrados de manera ilegal por medio de una falsa emergencia nacional, así como la estúpida e ilegal guerra en contra de Irán, son los principales elementos que han contribuido de manera decisiva a llevar el nivel de deuda al máximo nivel histórico en que se encuentran hoy en dia.

A lo anterior hay que añadir el impacto recesivo que la política de inmigración, esta teniendo sobre la economía, por lo tanto, la relación deuda-tamaño de la economía también seguirá creciendo.

¿Que representara esto para el siguiente presidente de la poderosa nación del norte? Eso dependerá de su filiación política, si viene del partido Republicano, seguramente recortará los beneficios sociales -ya muy recortados por el trumpismo- dejando al norteamericano promedio, especialmente el de bajos recursos, a la buena de Dios. Casi casi a expensas de la caridad social. Afortunadamente, los Republicanos en general, y el trumpismo en particular, tienen muy pocas posibilidades de continuar en el poder.

La verdadera pregunta es ¿qué hará un candidato emanado del partido Demócrata? Si es uno que provenga del desprestigiado establishment, seguramente nadará de a muertito, cuidándose de afectar los intereses de las grandes corporaciones y de los grandes capitales. En pocas palabras, solo pateara el bote.

Ahora bien, si es uno emanado de la nueva corriente progresista que poco apoco está tomando fuerza dentro de dicho partido, es posible que los poderosos vean un incremento en el nivel de impuestos que habrán de pagar aunado a una disminución de sus beneficios fiscales, pero esto solo será una realidad si se convierten en la fuerza dominante en el congreso.

De no cumplirse la condición anterior, el panorama seguirá negro para los de abajo, los que todavía hoy persiguen ese sueño.

Es cuánto.

José Antonio Blanco Ingeniero Electromecánico. Juarense egresado del ITCJ con estudios de maestría en Ingeniería Administrativa por la misma institución y diplomado en Desarrollo Organizacional por el ITESM. Labora desde 1988 en la industria maquiladora. Militó en el PRD de 1989 al 2001. En la actualidad, un ciudadano comprometido con las causas progresistas de nuestro tiempo, sin militancia activa. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.