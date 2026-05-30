Respalda Felipe Calderón a Maru Campos y llama a frenar el avance del autoritarismo en México

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El expresidente afirmó que la gobernadora enfrenta una injusticia por combatir al crimen organizado y advirtió riesgos para la democracia mexicana

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, manifestó su respaldo a la gobernadora María Eugenia Campos Galván durante la concentración “Todos con Maru” realizada en el Centro de Convenciones de Chihuahua, donde aseguró que la mandataria estatal enfrenta una persecución injusta derivada de su combate a la delincuencia.

Ante militantes panistas, dirigentes nacionales, legisladores y simpatizantes, Calderón afirmó que decidió acudir al evento por considerar que respaldar a la gobernadora representa estar del lado de la legalidad, la seguridad y la justicia.

“Lo correcto hoy es estar con Maru en Chihuahua”, expresó.

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El exmandatario sostuvo que el uso de las instituciones para perseguir adversarios políticos representa una amenaza para todos los ciudadanos y advirtió sobre la construcción de un modelo autoritario en el país.

Durante su mensaje recordó que él mismo enfrentó señalamientos y persecuciones políticas tras dejar la Presidencia de la República, por lo que dijo comprender el escenario que actualmente vive la gobernadora de Chihuahua.

“Sé lo que es ser perseguido con todo el aparato del Estado por venganza, por envidia o por intereses políticos”, señaló.

Calderón aseguró que Campos Galván debe sentirse tranquila frente a las acusaciones y procedimientos que enfrenta, al considerar que su actuación ha estado orientada al cumplimiento de su responsabilidad como gobernadora.

“Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia”, citó al referirse a la mandataria estatal.

El expresidente también hizo un llamado a ciudadanos y fuerzas políticas para construir una alianza que permita contener lo que calificó como una intentona autoritaria impulsada desde el poder federal.

Afirmó que México atraviesa un momento delicado para sus instituciones democráticas y sostuvo que corresponde a la sociedad organizarse para defender los contrapesos constitucionales.

“Ha llegado la hora de que todos pongamos una parte para construir una fuerza ciudadana que pueda poner freno a esta intentona autoritaria”, manifestó.

En otro momento de su intervención, Calderón señaló que el principal desafío para el país no proviene de la oposición política ni de las críticas al gobierno, sino del fortalecimiento del crimen organizado.

Consideró que las organizaciones criminales representan actualmente la mayor amenaza para la soberanía nacional y acusó que su influencia se ha extendido a diversos espacios de poder.

“El verdadero enemigo de México es el crimen organizado”, afirmó.

El exmandatario defendió la estrategia de combate al narcotráfico implementada durante su administración y sostuvo que enfrentar a los grupos criminales constituye una obligación ética de cualquier gobernante.

Recordó que durante su gobierno asumió el costo político de esa decisión y aseguró que sigue convencido de que fue la medida correcta para proteger a la población.

En ese contexto, reconoció la actuación de Maru Campos en materia de seguridad y afirmó que la gobernadora ha cumplido con su deber al enfrentar a organizaciones delictivas en Chihuahua.

“Has combatido a la delincuencia y eso es lo correcto”, expresó.

Calderón contrastó la situación de la mandataria estatal con la de otros funcionarios señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado y cuestionó que quienes enfrentan acusaciones de esa naturaleza reciban respaldo político mientras se investiga a autoridades que participan en acciones contra el narcotráfico.

Al concluir su mensaje, lanzó una crítica directa al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y reiteró su respaldo a la gobernadora de Chihuahua.

“México necesita más Maru Campos y menos Rocha Moyas”, afirmó entre aplausos de los asistentes.