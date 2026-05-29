COPARMEX no compró la victimización de Maru

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NO TODO EL CAMINO ES DE ORÉGANO.

“El presidente de la cámara estatal de COPARMEX, Chihuahua, y algunos empresarios del CCE, se pronunciaron en contra de la actitud rebelde de la gobernadora Maru Campos Galván

Jorge Adolfo Treviño Portilla, presidente de COPARMEX CHIHUAHUA, dijo ante los medios

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“No podemos vernos involucrados en una marcha con un apoyo específico para una sola persona.

Tenemos que vernos enfocados en temas mucho más generales como lo decíamos…

Tenemos que ver cómo debemos defender los principios, valores, y derechos que todos creemos.

En COPARMEX y en el CCE, creemos firmemente en el Estado de Derecho; En el debido proceso.

Estamos convencidos que, ninguna autoridad debe estar por encima de la ley.

Sin embargo sí tenemos preocupaciones, y por lo mismo exigimos, que todas las instancias de justicia, y sobre todo las personas, que imparten la ley, se conduzcan, de una forma transparente.

Por eso, no estaremos en la convocatoria que nos hace la gobernadora y su partido, Acción Nacional.”

Recordemos que luego de la comparecencia de la gobernadora ante la FGR,vel equipo de la gobernadora, convocó a las fuerzas azules para que la acompañaran en una concentración de apoyo y posteriormente a una posible marcha en Chihuahua capital.

Insistir en que el problema por el que atraviesa Maru Campos se arregla con ruedas de prensa, con gritoneos, plantones y marchas, es mentirse a sí misma.

La fosa se ha estado abriendo y no resistirá mucho para tragarse a este personaje, si no consigue un buen equipo de abogados penalistas y constitucionalistas.

Por otro lado, otro colectivo ciudadano está solicitando firmas para pedirle a la gobernadora se separe del cargo mientras la Fiscalía General de la República desarrolla plenamente sus investigaciones.

Separarse del cargo equivale a permitir que una investigación de esta magnitud avance sin interferencias políticas, sin control institucional desde el propio gobierno investigado y sin utilizar el aparato estatal para administrar daños mediáticos o presionar procesos.

” Exigimos que las investigaciones federales relacionadas con posibles violaciones a la soberanía nacional puedan avanzar sin que la persona políticamente responsable del gobierno estatal continúe controlando las instituciones involucradas.

Por ello, las y los firmantes exigimos a María Eugenia Campos, gobernadora del estado de Chihuahua, que solicite separación temporal del cargo mientras la Fiscalía General de la República desarrolla plenamente las investigaciones relacionadas con el caso CIA-Chihuahua.”

Vamos a ver que ocurre el fin de semana.

Raúl Ruiz Abogado. Analista Político. Amante de las letras. CARTAPACIO, su sello distintivo, es un concepto de comunicación que nace en 1986 en televisión hasta expanderse a formatos como revista, programa de radio y redes sociales. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.