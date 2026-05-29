México merece un respiro de paz

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A solo unos días del inicio del Mundial de Futbol 2026, México vuelve a colocarse ante los ojos del mundo. Millones de personas llegarán a nuestro país para disfrutar del deporte más popular del planeta, convivir con nuestra cultura, recorrer nuestras ciudades y conocer la esencia de nuestra gente.

Pero más allá de los estadios, las ceremonias y los partidos, el verdadero reto para México será demostrar que todavía somos capaces de convivir como nación.

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Vivimos tiempos difíciles. La violencia, la inseguridad, la polarización política, el odio en redes sociales, la corrupción, los abusos de poder y la desconfianza social han provocado que muchos mexicanos sientan miedo, enojo o desesperanza. Familias enteras viven preocupadas por el futuro de sus hijos, mientras el debate público se convierte muchas veces en una guerra permanente entre bandos irreconciliables.

Todo se discute desde el fanatismo.

Todo se convierte en insulto.

Todo termina en confrontación.

Y mientras tanto, México sigue herido.

Por eso, quizá el Mundial pueda representar algo más importante que un simple evento deportivo. Tal vez pueda convertirse en una oportunidad para hacer una pausa colectiva y recordar que, antes que simpatizantes de un partido, somos mexicanos.

No importa si alguien es de Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano o si no cree ya en ningún partido político. La inseguridad afecta a todos. La violencia lastima a todos. El crimen destruye familias sin preguntar ideologías. Y la paz social también beneficiaría a todos por igual.

Hoy más que nunca necesitamos serenidad.

Sería hermoso que durante este Mundial México enviara al mundo una imagen distinta: la de un pueblo trabajador, hospitalario, alegre y unido en lo esencial. Un país capaz de dejar a un lado, aunque sea por un momento, el odio político y la confrontación inútil.

Porque la paz no depende únicamente de los gobiernos.

La paz comienza también cuando el ciudadano rechaza la corrupción; cuando un padre vuelve a escuchar a sus hijos; cuando la familia recupera valores; cuando dejamos de glorificar la violencia; cuando aprendemos a debatir sin destruirnos; cuando entendemos que pensar diferente no convierte al otro en enemigo.

México necesita menos soberbia y más humildad.

Menos fanatismo y más reflexión.

Menos odio y más sentido de comunidad.

Incluso quienes se dedican a actividades ilícitas deberían entender que este país pertenece también a sus madres, hijos y familias. Ninguna organización criminal puede construir futuro sobre la sangre, el miedo y el sufrimiento de inocentes. México merece tranquilidad y respeto.

Ojalá que durante el Mundial prevalezca la paz.

Ojalá disminuya la violencia.

Ojalá podamos demostrar que nuestro país es mucho más grande que sus problemas.

Pero sobre todo, ojalá entendamos que la verdadera victoria no estará únicamente en los estadios, sino en nuestra capacidad para recuperar la confianza entre nosotros mismos.

El Mundial durará algunas semanas.

México, en cambio, seguirá aquí cuando las luces se apaguen, cuando los turistas regresen a casa y cuando termine la euforia deportiva.

Entonces llegará la pregunta más importante:

¿Seremos capaces de conservar la paz y la unidad después del último silbatazo?

Porque quizá el campeonato más importante que México necesita ganar no se juegue en una cancha de futbol, sino en el corazón de nuestra propia sociedad.

Héctor Molinar Apodaca Facilitador Privado #24

Abogado especialista en Gestión de Conflictos y Mediación.

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