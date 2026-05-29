Paralizar el Congreso: una traición más a Chihuahua

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Este jueves 28 de mayo, por tercera ocasión consecutiva, las y los diputados del PAN, acompañados por sus aliados del PRI, MC, PT y Partido Verde, decidieron paralizar los trabajos del Congreso del Estado. No fue una diferencia de opinión ni un debate legislativo intenso, que son parte natural de la democracia. Fue una acción deliberada para impedir que avanzara el trabajo institucional, el acto más bochornoso que se ha presentado durante la presente legislatura.

Los diputados del bloque prianista bloquearon la posibilidad de llevar al Pleno más de 30 dictámenes ya concluidos en comisiones y listos para su votación. Asuntos que representan horas de análisis, reuniones de comisión para revisión jurídica y construcción de acuerdos entre legisladores de las distintas fuerzas políticas.

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Esos dictámenes representan también el trabajo serio y comprometido del personal técnico del Congreso, cuya labor hace posible que las iniciativas lleguen al Pleno con sustento legal y viabilidad legislativa.

No les importó. Frenaron todo ese trabajo afectando no solo a quienes integramos esta Legislatura, sino directamente a todos los chihuahuenses.

Porque cada dictamen frenado representa temas pendientes para las y los ciudadanos que esperan resultados de sus representantes. Retrasar deliberadamente el funcionamiento del Congreso significa posponer decisiones importantes y anteponer intereses políticos al interés público.

En democracia es legítimo pensar distinto, debatir con firmeza e incluso votar en contra, para eso existe el Congreso: para discutir, contrastar ideas y construir acuerdos. Los diputados del PAN, PRI y sus cómplices pretenden normalizar la ausencia planeada y el bloqueo institucional como herramienta política, contrario al mandato que les dio el pueblo al otorgarles la confianza con su voto.

Vergonzoso el actuar el presidente de la mesa directiva del Congreso, el priista Guillermo Patricio Ramírez, quien, sin asistir a la reunión de mesa directiva, declaró que no había quorum y fue directo al pleno para iniciar la sesión ordinaria, en abierta violación a la técnica legislativa y a la ley orgánica del congreso. Aceptó la moción de los panistas para suspender la sesión, aduciendo falsamente que no había condiciones para llevarla a cabo. Se sometió a la orden que seguramente vino de Palacio.

Chihuahua no merece un Poder Legislativo ausente ni sometido al Poder Ejecutivo ni a intereses partidistas, merece un Congreso activo, presente y dispuesto a dar la cara en cada discusión. Merece diputadas y diputados que asuman su responsabilidad en el Pleno y que entiendan que la política debe servir para resolver, no para paralizar.

La ciudadanía espera resultados, y nuestra obligación como legisladores es cumplirles. Este jueves, una vez más, los diputados de PAN, PRI, Partido Verde, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo en Chihuahua le dieron la espalda al pueblo y de la manera más cobarde posible.

Pedro Torres Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.