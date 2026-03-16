Exhorta Limpia a juarenses a despejar calles para agilizar recolección de basura

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La Dirección de Limpia pidió liberar espacios en la vía pública para permitir el paso de los camiones recolectores durante el asueto.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia exhortó a la población a mantener libres las calles para facilitar el paso de los camiones recolectores de basura durante sus recorridos habituales en distintos sectores de la ciudad.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que durante los días de asueto suelen registrarse complicaciones en la prestación del servicio, debido a la presencia de vehículos estacionados sobre la vía pública que impiden la circulación de las unidades.

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De acuerdo con el funcionario, esta situación se ha presentado en las cuatro zonas de Ciudad Juárez donde opera el servicio de recolección, lo que ha generado dificultades para cumplir con las rutas establecidas.

“Hoy no ha sido la excepción, ya que este problema se ha registrado en las cuatro zonas de la ciudad donde operan los camiones recolectores”.

Ante ese panorama, la dependencia solicitó la colaboración de los habitantes para evitar retrasos y contratiempos, especialmente en jornadas festivas o de descanso, cuando este tipo de incidencias suele aumentar.

“Si tienen vehículos estacionados frente a sus viviendas o cuentan con visitas, les pedimos asegurarse de dejar el espacio suficiente para que las unidades puedan circular y realizar la recolección sin dificultades”.

La Dirección de Limpia subrayó que la participación ciudadana resulta clave para mantener la eficiencia del servicio y contribuir a la limpieza urbana, al permitir que los camiones puedan ingresar sin obstáculos a las calles contempladas en sus rutas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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