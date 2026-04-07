Apoya Gobierno estatal a apicultores con subsidios para núcleos y abejas reina

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Programa “Cuenta Conmigo en el Campo” ofrece hasta 10 mil pesos por productor.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) informó que ya se encuentra disponible el esquema de Apoyos para Equipamiento e Infraestructura Rural, como parte del programa estatal “Cuenta Conmigo en el Campo”, dirigido a apicultores de la entidad.

Este programa contempla subsidios para la adquisición de núcleos y abejas reina, con el objetivo de mejorar la productividad y fortalecer el desarrollo del sector apícola en Chihuahua.

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De acuerdo con la dependencia, el apoyo cubrirá hasta el 50 por ciento de la inversión total, con un monto máximo de 10 mil pesos por productor beneficiario.

Las personas interesadas pueden acudir a las ventanillas del Departamento de Ganadería de la SDR, ubicadas en la ciudad de Chihuahua, o realizar el trámite en las presidencias municipales a través de la Coordinación de Residentes.

La dependencia informó que el periodo de recepción de solicitudes estará abierto hasta el 31 de julio de 2026, en horario de 9:00 a 15:00 horas en días hábiles.

Asimismo, se puso a disposición de los productores el sitio oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural, donde pueden consultarse la convocatoria completa, así como los formatos y requisitos necesarios para acceder al apoyo.

El programa forma parte de las acciones estatales para impulsar el desarrollo rural, mediante incentivos que permitan mejorar la producción y sostenibilidad de actividades estratégicas como la apicultura.

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