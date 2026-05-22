Invita Desarrollo Rural a venta directa de productos del campo en Ciudad Juárez

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Productores de Chihuahua y Cuauhtémoc ofrecerán alimentos frescos y regionales en el Parque Central Poniente.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) invitó a la ciudadanía a participar en una jornada de venta directa de productos del campo chihuahuense que se realizará del 22 al 24 de mayo en el Parque Central Poniente de Ciudad Juárez.

La actividad busca fortalecer la comercialización de productos regionales y generar un vínculo directo entre productores de los municipios de Chihuahua y Cuauhtémoc con las familias juarenses.

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Durante los tres días, en un horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, las y los asistentes podrán adquirir productos frescos y de calidad a precios accesibles.

Entre los artículos que estarán disponibles se encuentran frijol, huevo, manzana, chile jalapeño, cacahuate, queso y chorizo, además de otros productos elaborados por productores del estado.

La Secretaría de Desarrollo Rural destacó que este tipo de actividades también contribuyen al fortalecimiento de la economía regional mediante espacios de comercialización directa para el sector agropecuario.

Asimismo, señaló que estas jornadas permiten acercar alimentos del campo chihuahuense a las familias fronterizas, promoviendo el consumo local y el apoyo a productores estatales.

“Estas acciones favorecen la economía regional y generan oportunidades de comercialización directa para los productores del estado”, informó la dependencia estatal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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