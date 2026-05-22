Inicia Gobierno del Estado remodelación de oficialías del Registro Civil en Chihuahua y Juárez

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Las obras contemplan una inversión cercana a los 6 millones de pesos para mejorar la atención y modernizar instalaciones.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado inició un programa de remodelación y modernización de oficialías del Registro Civil en las ciudades de Chihuahua y Juárez, con una inversión cercana a los 6 millones de pesos destinada a mejorar los espacios y la atención a la ciudadanía.

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Dirección General del Registro Civil, informó que estas acciones responden a solicitudes y necesidades planteadas por usuarios de las distintas oficinas.

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En la capital del estado se realizan trabajos de rehabilitación en la Oficialía “Pistolas Meneses”, por lo que actualmente permanece cerrada. Las obras continuarán posteriormente en las oficinas de Plaza Vallarta y Centro.

La inversión destinada para las tres oficialías de Chihuahua asciende a 3 millones 77 mil 134 pesos con 68 centavos.

En Ciudad Juárez, las remodelaciones se llevarán a cabo en las oficialías Aztecas, Bellavista y Pueblito Mexicano, con una inversión de 2 millones 922 mil 865 pesos con 33 centavos.

Las autoridades estatales señalaron que el objetivo es ofrecer espacios más funcionales, modernos y adecuados para brindar una atención más eficiente y digna a las y los usuarios.

Asimismo, en el municipio de Ojinaga inició el proceso de traslado de la Oficialía del Registro Civil a un nuevo inmueble como parte de las acciones de fortalecimiento institucional.

La directora del Registro Civil, Silvia Margarita Alvídrez Valles, destacó que esta dependencia representa una institución fundamental para la vida jurídica y pública de la sociedad.

“El Registro Civil garantiza el derecho humano a la identidad y otorga certeza legal a hechos fundamentales como el nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción”, expresó Silvia Margarita Alvídrez Valles.

La funcionaria señaló que, con más de 165 años de historia, el Registro Civil se ha consolidado como una institución clave para el acceso a derechos y la preservación de la memoria histórica de las familias chihuahuenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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