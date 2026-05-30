Obtienen juarenses 97 certificaciones en IA y ciberseguridad con respaldo de Microsoft

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Estudiantes, docentes, servidores públicos y profesionistas fortalecieron sus competencias digitales mediante programas avalados internacionalmente.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Espacio Americano en La Rodadora reconoció a participantes que obtuvieron 97 certificaciones en habilidades digitales, inteligencia artificial generativa y ciberseguridad, como parte de una iniciativa orientada a fortalecer la formación tecnológica y la competitividad laboral en la región fronteriza.

La ceremonia fue encabezada por el cónsul de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Benjamin Kalt; el director de Vinculación Comunitaria TechSpark de Microsoft, Omar Saucedo; y la directora de La Rodadora, Mónica Félix, quienes destacaron la importancia de impulsar el desarrollo de talento especializado en áreas estratégicas para la economía digital.

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Los participantes pertenecen a instituciones educativas, organismos gubernamentales y sectores productivos de la ciudad, entre ellos la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el Centro Universitario Paso del Norte, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECyTECH) y el CETIS 61.

Las certificaciones fueron emitidas por Microsoft y avaladas por EduIT, cubriendo áreas como Cultura Digital, Fundamentos de Inteligencia Artificial Generativa y Fundamentos de Seguridad, competencias consideradas clave para enfrentar los retos tecnológicos actuales.

Durante el evento se reconoció de manera especial al ingeniero Armando Meraz, quien obtuvo la única calificación perfecta en la certificación de Fundamentos de Ciberseguridad, destacando entre los participantes por su desempeño académico.

Los organizadores señalaron que el programa busca ampliar las oportunidades de formación tecnológica para estudiantes, profesionistas y servidores públicos, al tiempo que fortalece las capacidades de innovación y seguridad digital en la región.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos conjuntos entre el Gobierno de Estados Unidos y Microsoft para promover el desarrollo de habilidades tecnológicas, impulsar la innovación y fortalecer la cooperación en materia de ciberseguridad.

El Espacio Americano en Ciudad Juárez opera mediante una colaboración entre el Consulado General de Estados Unidos y el Espacio Interactivo La Rodadora, donde se desarrollan programas enfocados en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (STEAM), además de capacitación técnica e idiomas.

Las instituciones participantes destacaron que la creciente demanda de perfiles especializados en inteligencia artificial y seguridad informática convierte este tipo de certificaciones en una herramienta relevante para mejorar la empleabilidad y fortalecer el ecosistema tecnológico de la frontera.

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