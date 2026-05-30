Acusa Maru Campos que Morena persigue a quienes piensan diferente

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La gobernadora afirmó que el acoso político no solo es contra su persona, sino contra ciudadanos, periodistas, jueces, maestros y empresarios que ejercen su libertad

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora María Eugenia Campos Galván aseguró que las acciones emprendidas en su contra forman parte de una estrategia de persecución política impulsada desde el poder federal, durante un mensaje pronunciado ante simpatizantes reunidos en el Centro de Convenciones de Chihuahua.

Ante militantes y dirigentes del Partido Acción Nacional, la mandataria estatal sostuvo que los procedimientos abiertos en su contra tras el caso relacionado con la presencia de agentes estadounidenses en la sierra de Chihuahua representan un intento por silenciar voces críticas y debilitar a la oposición.

“Hoy vemos cómo persiguen a una gobernadora legítima, pero me persiguen no solo a mí; persiguen a millones de mexicanos que quieren vivir en un país sin corrupción, sin cobardías, sin autoritarismos y sin narco gobiernos”, expresó.

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Campos Galván vinculó su situación con lo que calificó como un clima creciente de hostigamiento contra quienes cuestionan al gobierno federal o mantienen posiciones independientes.

Durante su intervención, afirmó que cada vez son más las personas que enfrentan consecuencias por expresar opiniones críticas o por denunciar situaciones que consideran irregulares.

“Son muchos los que ya saben lo que es el acoso del poder por decir la verdad”, señaló.

La gobernadora hizo referencia a distintos sectores de la sociedad que, a su juicio, podrían ser objeto de presiones políticas si mantienen posturas contrarias al oficialismo.

“Perseguirán a los periodistas que digan la verdad. Perseguirán a los jueces que fallen con independencia. Perseguirán a los maestros que enseñen a pensar”, manifestó.

Asimismo, incluyó en esa lista a líderes religiosos, empresarios y ciudadanos que participan activamente en la vida pública del país.

“Perseguirán a los sacerdotes que hablen desde el púlpito con valentía, perseguirán a los empresarios que generen riqueza sin pedir permiso, perseguirán al ciudadano que exprese libremente su opinión”, afirmó.

Campos Galván también sostuvo que existe una intención de afectar a quienes buscan confrontar políticamente al actual gobierno federal.

“Perseguirán a quienes crean poder derrotar este narco régimen”, expresó ante los asistentes.

El mensaje se produjo en medio de la controversia generada por las investigaciones federales relacionadas con el operativo realizado en abril pasado en el municipio de Morelos, así como por los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República para obtener testimonios sobre la participación de agentes extranjeros en esas acciones.

La gobernadora ha sostenido en diversas ocasiones que dichas actuaciones tienen un trasfondo político, mientras que autoridades federales han señalado que las diligencias forman parte de investigaciones ministeriales en curso.