Cuestiona Calderón estrategia de seguridad y respalda a Maru Campos en Chihuahua

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El expresidente afirmó que México necesita gobernantes que enfrenten al crimen y defendió a la mandataria estatal ante las investigaciones federales.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El expresidente Felipe Calderón Hinojosa lanzó este sábado una dura crítica a la estrategia de seguridad del gobierno federal y expresó su respaldo a la gobernadora Maru Campos Galván durante un encuentro multitudinario celebrado en el Centro de Convenciones de Chihuahua.

Ante miles de asistentes, Calderón sostuvo que el país enfrenta una crisis de violencia que exige autoridades comprometidas con la protección de las familias y cuestionó que, a su juicio, existan gobiernos que prioricen la defensa de los derechos de los delincuentes mientras comunidades enteras permanecen expuestas a la inseguridad.

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El exmandatario defendió la actuación de Maru Campos y consideró injusto que la gobernadora enfrente investigaciones y señalamientos políticos mientras otras figuras públicas acusadas de presuntos vínculos con grupos criminales continúan ejerciendo funciones de gobierno.

“Lo que México exige son más Maru Campos y menos Rocha Moya”.

Durante su intervención, Calderón evocó una frase de Manuel Gómez Morín para afirmar que “duele el dolor de México”, al referirse a la situación que enfrentan familiares de personas desaparecidas, víctimas de homicidio, trabajadores afectados por la violencia y comunidades que demandan mayor presencia del Estado.

El expresidente señaló que la principal responsabilidad de los gobiernos es garantizar la vida, la libertad y la seguridad de los ciudadanos, por lo que consideró indispensable fortalecer las instituciones encargadas de combatir a la delincuencia y proteger a la población.

Asimismo, sostuvo que la exigencia social no consiste en limitar derechos fundamentales, sino en evitar que éstos sean utilizados como argumento para dejar sin protección a las víctimas de la violencia y a las comunidades afectadas por el crimen organizado.

“No se vale. No lo acepto. Que no lo acepte nadie”.

Las declaraciones fueron emitidas durante un acto de respaldo a la gobernadora Maru Campos, al que acudieron también los expresidentes Vicente Fox Quesada, dirigentes nacionales del PAN, legisladores federales y gobernadores emanados de ese partido, quienes cerraron filas en torno a la mandataria estatal frente a las acciones legales promovidas desde el ámbito federal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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