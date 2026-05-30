Niega Almanza Avilés haberse entregado a autoridades de Estados Unidos

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El exjefe policiaco de Sinaloa rechazó versiones sobre su supuesta entrega y pidió difundir información verificada.

Culiacán, Sin. (ADN/Arturo Hernández) – Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa, difundió un video en redes sociales para negar que se haya entregado a autoridades de Estados Unidos, luego de que circularan versiones sobre su presunta comparecencia ante la justicia estadounidense.

Almanza Avilés forma parte de una lista de funcionarios y exfuncionarios sinaloenses señalados por autoridades estadounidenses por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas, junto con el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros exservidores públicos.

“Los invito a que digan la verdad”.

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El exmando policiaco afirmó que ha sido objeto de señalamientos y desacreditaciones, por lo que rechazó la versión de que se hubiera entregado para enfrentar proceso en Estados Unidos.

La acusación presentada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York incluye a diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y varios exmandos de seguridad.

De acuerdo con reportes del caso, dos de los señalados ya comparecen ante autoridades estadounidenses: Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas.

La versión sobre una supuesta entrega de Almanza Avilés lo colocaba como el tercer implicado en presentarse ante autoridades de Estados Unidos; sin embargo, el propio exfuncionario la negó públicamente.

El caso mantiene presión política sobre el gobierno sinaloense y abrió una línea de investigación federal en México, luego de que la Fiscalía General de la República citara a los señalados para rendir declaración por las imputaciones formuladas en Estados Unidos.

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